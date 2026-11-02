Über 37.000 Einsätze: Rotes Kreuz Schwaz zog Bilanz

Das Rote Kreuz Schwaz blickte auf das Jahr 2025 zurück. Mehr als 37.000 Rettungs- und Transportfahrten sowie über 45.000 ehrenamtliche Stunden unterstreichen die zentrale Rolle der Hilfsorganisation für die gesamte Region.

FÜGEN/SCHWAZ. Die Zahlen des abgelaufenen Jahres belegen die hohe Belastung der Einsatzkräfte im Bezirk Schwaz: 20.397-mal rückte der Notfallrettungsdienst aus, dazu kamen 17.359 Krankentransporte. Um diese Aufgaben auf hohem Niveau abzuwickeln, investierten die Sanitäterinnen und Sanitäter zudem 20.489 Stunden in ihre Aus- und Fortbildung. Auch die Bevölkerung nutzte das Bildungsangebot intensiv: In 205 Kursen schulte das Rote Kreuz knapp 2.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Den Rückhalt in der Bevölkerung verdankt die Bezirksstelle vor allem ihren freiwilligen Helferinnen und Helfern. „Unsere Mitglieder leisten Tag für Tag Arbeit. Ob im Rettungsdienst, bei Großschadenslagen oder in den sozialen Angeboten – ihre Einsatzbereitschaft und Fachkompetenz sind wichtig“, betonte Bezirksstellenleiter Hans-Peter Thaler. „Mit über 45.000 ehrenamtlich geleisteten Stunden im Rettungs- und Krankentransportdienst zeigen unsere Freiwilligen, was Nächstenliebe und Zusammenhalt in unserer Region bedeuten. Dafür gebührt jedem Einzelnen unser Dank.“

Starke Nachfrage bei den Sozialdiensten

Neben dem klassischen Rettungsdienst gewinnen die Gesundheits- und Sozialdienste (GSD) zunehmend an Bedeutung. Das Spektrum reicht vom Betreuten Fahrdienst mit knapp 5.800 Fahrten über die Tafel, die fast 65.000 Kilogramm Lebensmittel ausgab, bis hin zum MS-Club und dem Wunschmobil.

Die beiden Jubilare - beide 60 Jahre im Roten Kreuz Schwaz - mit Bezirksführung Ehrengästen.: Geschäftsführerin Astrid Stecher, Bezirksstellenleiter Hans-Peter Thaler, Präsident des Roten Kreuzes Tirol Günther Ennemoser, Dieter Bauer, Josef Anfang, Präsident des Tiroler Gemeindeverbandes Karl-Josef Schubert, Vizebürgermeisterin von Fügen Evi Bielau, Bezirkshauptmann Schwaz Michael Brandl (v. l.). © Rotes Kreuz Schwaz / Ringler

Dominik Hasenberger, Referent für Gesundheits- und Sozialdienste, hob die Relevanz dieser Arbeit hervor: „Die Nachfrage nach unseren sozialen Dienstleistungen wächst, weil Menschen in schwierigen Lebenslagen Unterstützung benötigen. Was unser Team hier leistet – sei es bei den knapp 5.800 Fahrten im Betreuten Fahrdienst, der Ausgabe von fast 65.000 kg Lebensmittel bei der Tafel oder der Begleitung im MS-Club – ist von Wert. Die Sozialdienste sind das Herzstück unseres gesellschaftlichen Miteinanders im Bezirk Schwaz.“

Ehrungen für langjähriges Engagement

Verdienstmedaillen des Roten Kreuzes erhielten Hannes Hochschwarzer in Bronze für seinen Einsatz im Rettungsdienst, bei der Sondereinsatzgruppe Technik sowie in der Fahrerausbildung, und Cengiz Tarakci in Silber für seine verlässliche Arbeit in der Logistik des Bezirksrettungskommando.

Besonderen Applaus gab es für zwei Mitglieder, die seit sechs Jahrzehnten aktiv sind: Dieter Bauer und Josef Anfang wurden mit dem Dienstjahresabzeichen in Gold für 60 Jahre Treue ausgezeichnet. Zudem feierte Hansjörg Tusch sein Jubiläum für 30 Jahre als Ortsstellenleiter.