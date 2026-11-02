Klein-Lkw erfasste 84-jährige Fußgängerin in St. Johann auf Zebrastreifen
Eine 84-jährige Fußgängerin ist am Montagvormittag in St. Johann in Tirol auf einem Schutzweg von einem Klein-Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau in die Klinik Innsbruck.
Eine 84-jährige Fußgängerin ist am Montagvormittag in St. Johann in Tirol von einem Klein-Lkw erfasst und schwer verletzt worden.
Wie die Polizei berichtet, war ein 33-Jähriger gegen 9.20 Uhr mit einem Klein-Lkw auf der Hochkönigstraße von Fieberbrunn kommend in Richtung St. Johann unterwegs. Zur selben Zeit überquerte die 84-Jährige auf Höhe des Straßenkilometers 73,7 einen Zebrastreifen. Dabei kam es zum Zusammenstoß.
Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die Feuerwehr St. Johann, Rettungskräfte und die Polizei standen im Einsatz. (TT.com)