Klein-Lkw erfasste 84-jährige Fußgängerin in St. Johann auf Zebrastreifen

Eine 84-jährige Fußgängerin ist am Montagvormittag in St. Johann in Tirol auf einem Schutzweg von einem Klein-Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau in die Klinik Innsbruck.

Eine 84-jährige Fußgängerin ist am Montagvormittag in St. Johann in Tirol von einem Klein-Lkw erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war ein 33-Jähriger gegen 9.20 Uhr mit einem Klein-Lkw auf der Hochkönigstraße von Fieberbrunn kommend in Richtung St. Johann unterwegs. Zur selben Zeit überquerte die 84-Jährige auf Höhe des Straßenkilometers 73,7 einen Zebrastreifen. Dabei kam es zum Zusammenstoß.