Absturz nahe Bundesstraße: Einsatz nach Paragleiter-Unfall in Neustift

Zu einem Paragleiter-Unfall ist es am Montagnachmittag in Neustift im Stubaital gekommen. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol stürzte eine Person direkt im Ortsgebiet im Bereich der Bundesstraße auf eine angrenzende Wiese ab.

Der Rettungsdienst befindet sich um kurz nach 16 Uhr noch an der Unfallstelle, so die Leitstelle. Voraussichtlich wird der oder die Verunglückte zur weiteren Versorgung abtransportiert. Nähere Informationen zum Verletzungsgrad, zur Identität der Person sowie zum genauen Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor. (TT.com)