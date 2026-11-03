Von Betonteilen erdrückt: Arbeiter (48) nach Unfall am Brenner-Basistunnel gestorben

Der 48-Jährige war von Betonteilen getroffen worden. Er verstarb noch am selben Tag in der Innsbrucker Klinik. Es ist der sechste tödliche Arbeitsunfall auf der Tunnelbaustelle.

Steinach am Brenner – Jener 48-jährige Arbeiter, der am Montag auf der Baustelle des Brenner-Basistunnels lebensgefährlich verletzt worden war, ist in der Klinik verstorben. Das teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage mit.

Zu dem fatalen Unfall war es am Vormittag in Steinach außerhalb des Tunnels gekommen. Ein Stapel mit Betonelementen stürzte aus bisher unbekannter Ursache um. Teile davon landeten auf dem 48-jährigen Arbeiter aus Polen.

Kollegen entfernten die Betonteile sofort mit einem Stapler und leisteten Erste Hilfe. Der Mann wurde anschließend mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, wo er noch am selben Tag seinen schweren Verletzungen erlag.

Sechs tödliche Unfälle seit 2011

Erst am Sonntag war auf der Südtiroler Seite ein Bauarbeiter schwer verletzt worden. Laut Medienberichten prallte ein Lieferwagen aus ungeklärter Ursache gegen einen stehenden Kranwagen. Dabei wurden die Beine des Fahrers eingeklemmt.

Auf den verschiedenen Baustellen des Brenner-Basistunnels sind mit dem jüngsten Unfall bereits sechs Arbeiter tödlich verunglückt – alle auf Tiroler Seite des Megaprojekts. Mehrere Menschen wurden zudem teils schwer verletzt. Das erste Todesopfer war im Jahr 2011 zu beklagen:

April 2011 : Eine Straßenwalze stürzte bei der Steinacher Zufahrtsstraße 50 Meter ab, der Fahrer starb.

: Eine Straßenwalze stürzte bei der Steinacher Zufahrtsstraße 50 Meter ab, der Fahrer starb. Oktober 2017 : Bei einem Unfall mit einem Lkw im Zufahrtstunnel Ahrental (Gemeinde Mutters) wurde der Fahrer tödlich verletzt.

: Bei einem Unfall mit einem Lkw im Zufahrtstunnel Ahrental (Gemeinde Mutters) wurde der Fahrer tödlich verletzt. März 2024 : Ein 57-jähriger Vermessungstechniker wurde im Haupttunnel Ost von einer Transportlok erfasst und starb noch an der Unfallstelle.

: Ein 57-jähriger Vermessungstechniker wurde im Haupttunnel Ost von einer Transportlok erfasst und starb noch an der Unfallstelle. Mai 2024 : Ein 41-Jähriger kollidierte mit einem Gabelstapler im Versorgungstunnel bei Steinach mit einem abgestellten Transportfahrzeug und kam ums Leben.

: Ein 41-Jähriger kollidierte mit einem Gabelstapler im Versorgungstunnel bei Steinach mit einem abgestellten Transportfahrzeug und kam ums Leben. März 2025 : Ein Arbeiter wurde in einem Erkundungsstollen im Baulos H53 Pfons-Brenner von einem rückwärtsfahrenden Lkw überrollt. Er starb noch vor Ort.

: Ein Arbeiter wurde in einem Erkundungsstollen im Baulos H53 Pfons-Brenner von einem rückwärtsfahrenden Lkw überrollt. Er starb noch vor Ort. November 2026: Ein 48-Jähriger wurde von Betonteilen, die von einem Stapler stürzten, getroffen und verstarb in der Klinik. (TT.com)