Arbeitsunfall auf Brenner-Basistunnel-Baustelle: 48-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein 48-jähriger Arbeiter ist am Montagvormittag bei einem Arbeitsunfall auf der Baustelle des Brenner-Basistunnels in Steinach am Brenner lebensgefährlich verletzt worden.

Gegen 10.20 Uhr stürzte außerhalb des Tunnels aus bislang unbekannter Ursache ein Stapel mit Betonelementen um. Die Betonteile fielen auf den Arbeiter. Andere Arbeiter entfernten die Elemente mit einem Stapler. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung den lebensgefährlich verletzten 48-Jährigen in die Klinik Innsbruck. (TT.com)