Elfjähriger bei E-Scooter-Crash in Imst verletzt: Zweites Fahrzeug war frisiert

Zwei E-Scooter sind am Montag gegen 12 Uhr im Ortsgebiet von Imst kollidiert. Ein elfjähriger Bub wurde dabei verletzt. Wie die Polizei berichtet, war eine 61-Jährige auf der Langgasse in Richtung Süden unterwegs und wollte nach links abbiegen. Dabei stieß sie mit dem Elfjährigen zusammen, der in Begleitung seiner Mutter auf dem Radweg der Bundesstraße in Richtung Osten fuhr.