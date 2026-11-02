Elfjähriger bei E-Scooter-Crash in Imst verletzt: Zweites Fahrzeug war frisiert
Zwei E-Scooter sind am Montag gegen 12 Uhr im Ortsgebiet von Imst kollidiert. Ein elfjähriger Bub wurde dabei verletzt. Wie die Polizei berichtet, war eine 61-Jährige auf der Langgasse in Richtung Süden unterwegs und wollte nach links abbiegen. Dabei stieß sie mit dem Elfjährigen zusammen, der in Begleitung seiner Mutter auf dem Radweg der Bundesstraße in Richtung Osten fuhr.
Der Bub, der einen Sturzhelm trug, kam zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung brachte ihn der Rettungsdienst in das Krankenhaus Zams. Die 61-Jährige blieb unverletzt.
Bei der anschließenden Überprüfung der beiden Fahrzeuge stellte sich heraus, dass der E-Scooter der Frau eine Höchstgeschwindigkeit von 74 km/h erreichte. Anzeigen an die zuständigen Stellen werden erstattet. (TT.com)