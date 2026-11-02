Holzanhänger kippte in Wörgl um, Lenker richtete ihn selbst wieder auf

Der Anhänger eines voll beladenen Holztransporters ist am Montagvormittag auf der Tiroler Straße (B 171) in Wörgl umgekippt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Wörgl – Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 10.40 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Wörgl West unterwegs. Nach Angaben der Polizei führte ein technischer Defekt an der Hinterachse dazu, dass der Anhänger umstürzte und auf der Gegenfahrbahn liegen blieb.

Der Lenker richtete den Anhänger mithilfe des Kranarms seines Fahrzeugs selbst wieder auf und stellte ihn auf einem nahe gelegenen Parkplatz ab. Ein zweiter Lkw transportierte die verlorenen Baumstämme ab.