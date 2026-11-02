Beatles-Klassiker live in Reutte: Tribute Band feiert „Rubber Soul“ und „Revolver“

60 Jahre nach der Veröffentlichung von „Revolver“ bringt die Tribute Band Tirol zwei legendäre Beatles-Alben auf die Bühne der Kellerei in Reutte. Am 6. November stehen insgesamt 28 zeitlose Klassiker der Fab Four auf dem Programm.

Reutte – Die Musik der Beatles kehrt zurück auf die Bühne der Kellerei. Nach erfolgreichen Tribute-Projekten zu Alben wie Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Abbey Road oder The Dark Side of the Moon widmen sich Tiroler Musiker diesmal gleich zwei Meilensteinen der Popgeschichte: den Beatles-Alben Rubber Soul und Revolver.

Der Anlass ist ein besonderes Jubiläum. Vor 60 Jahren erschien mit Revolver eines der einflussreichsten Alben der Musikgeschichte. Gemeinsam mit dem bereits 1965 veröffentlichten Rubber Soul markierte es einen Wendepunkt im Schaffen der Beatles und prägte Generationen von Musikerinnen und Musikern.

Das Publikum erwartet ein Abend mit insgesamt 28 Songs, darunter Klassiker wie „Taxman“, „Eleanor Rigby“, „Yellow Submarine“, „Michelle“ oder „Norwegian Wood“. Die Musiker versprechen eine Hommage an die berühmteste Band der Welt und deren zeitlose Musik.

Die Tribute Band Tirol setzt dabei auf Leidenschaft statt Perfektionismus. Die Musiker stammen aus verschiedenen Teilen Tirols und verbindet die Begeisterung für die Songs der Beatles, die sie teilweise schon seit ihrer Kindheit begleiten. Laut Veranstaltern wird das Konzert in dieser Form nur einmal zu erleben sein.