Betrugsvorwurf, Gewehr, Promi-Zeuge: Darum steht René Benko jetzt wieder vor Gericht

Nur wenige Wochen nach der letzten Verurteilung muss René Benko am Mittwoch und am Donnerstag erneut vor dem Innsbrucker Landesgericht erscheinen. Was wird ihm dieses Mal vorgeworfen? Welcher berühmte Zeuge sagt vor Gericht gegen ihn aus? Und was bedeutet dieser Prozess für alle weiteren Verfahren? Das analysiert der TT-Gerichtsexperte Reinhard Fellner.