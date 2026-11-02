„Wetten, dass..?“: Kaulitz-Brüder brechen Rekord – und Gottschalk schaut nicht zu

Noch bevor Bill und Tom Kaulitz erstmals „Wetten, dass..?“ moderieren, sorgen die Zwillinge für einen Rekord. Mehr als 250.000 Ticketwünsche gingen laut ZDF für die Neuauflage der Kultshow ein. Thomas Gottschalk (76) wird die Premiere seiner Nachfolger allerdings nicht verfolgen. Gleichzeitig kündigt der Sender eine Dokumentation über die Tokio-Hotel-Karriere an.

Am 5. Dezember 2026 kehrt „Wetten, dass..?“ nach dreijähriger Pause ins Fernsehen zurück. Bill und Tom Kaulitz (37) moderieren die Show live aus Halle (Saale).

Bereits in den ersten beiden Stunden hatten sich rund 78.000 Interessierte für das Losverfahren registriert. Insgesamt gingen mehr als 250.000 Ticketwünsche ein. Das ist nach Angaben des ZDF ein neuer Rekord. In der Halle stehen lediglich rund 2600 Zuschauerplätze zur Verfügung.

Warum Thomas Gottschalk die Kaulitz-Premiere nicht anschauen wird

Thomas Gottschalk wird den ersten Auftritt seiner Nachfolger nicht vor dem Fernseher verfolgen. Seine Ehefrau Karina (64) erklärte gegenüber der Münchner „Abendzeitung“: „Nein, wir schauen es nicht. Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs.“

Thomas und Karina Gottschalk werden die Fortsetzung seiner TV-Show nicht mitverfolgen. © API (c) Andy Knoth

Gottschalk hatte die Wahl der Kaulitz-Brüder in der Vergangenheit kritisch kommentiert. Eine Prognose über deren Erfolg will er inzwischen nicht mehr abgeben. Ob das neue Moderationsduo beim Publikum ankommt, werde sich zeigen.

Neue ZDF-Doku zeigt die Schattenseiten von Tokio Hotel

Noch vor der großen Samstagabendshow zeigt das ZDF die dreiteilige Dokumentation „Tokio Hotel – Gegen alle Regeln“. Darin blicken Bill und Tom Kaulitz gemeinsam mit Georg Listing und Gustav Schäfer auf 25 Jahre Bandgeschichte zurück.

Im Mittelpunkt stehen neben dem internationalen Erfolg auch die belastenden Erfahrungen ihrer Jugend. Nach dem Durchbruch mit „Durch den Monsun“ im Jahr 2005 gehörten die vier Musiker praktisch über Nacht zu den bekanntesten Teenagern Deutschlands.

Auch heute noch treten die Brüder mit ihrer Band Tokio-Hotel auf, wie hier in Dortmund. © IMAGO/Ralf MŸller

Der enorme Ruhm hatte seinen Preis. Stalker verfolgten die Band, Sicherheitsleute bestimmten den Alltag, Medien und Fans ließen den Musikern kaum Privatsphäre. Zeitweise stand Tokio Hotel kurz vor dem Aus.

„Wir waren als Band immer Außenseiter“, erzählt Bill Kaulitz in einem Interview mit dem ZDF. Schon als Jugendliche seien sie von erfahrenen Vertretern der Musikbranche häufig nicht ernst genommen worden.

Die Dokumentation enthält bisher unveröffentlichte private Aufnahmen. Auch Freunde, Familienmitglieder und frühere Wegbegleiter kommen zu Wort.

Wann läuft „Tokio Hotel – Gegen alle Regeln“?

Die drei jeweils rund 30 Minuten langen Folgen sind ab Donnerstag, 19. November 2026, im ZDF-Streamingportal verfügbar.

Im Fernsehen läuft die Dokumentation am 19. November um 20.15 Uhr auf ZDFneo und am Dienstag, 1. Dezember, um 20.15 Uhr im ZDF.