Kantersiege sind Gewohnheit
Über 100 Volltreffer in 12 Spielen: Beste Freunde kurbeln Tormaschine FC Oberndorf an
In Oberndorf spielt das torgefährlichste Sturmduo im Unterhaus: Sebastian Bachler (vorne) und Nicolas Hofer harmonieren auf allen Ebenen.
© FCO
Beim FC Oberndorf in der 2. Gebietsliga Ost spielt das torgefährlichste Duo im Tiroler Fußball-Unterhaus. Sebastian Bachler und Nicolas Hofer halten gemeinsam bei 63 Treffern. Der neue Tor-Rekord einer Mannschaft ist damit nur noch reine Formsache.
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