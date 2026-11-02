Auf Zugfahrt nach Innsbruck: Reisendem in Railjet mehr als 10.000 Euro gestohlen

Ein 53-jähriger Reisender ist am Montag auf der Zugfahrt von Wien nach Innsbruck Opfer eines Diebstahls geworden. Ein unbekannter Täter entwendete Bargeld im niedrigen fünfstelligen Eurobereich aus seiner Umhängetasche.

Das Opfer hatte laut Polizei die Tasche auf der Gepäckablage über seinem Sitz im Railjet verstaut. Im Zeitraum zwischen 11.28 und 16.02 Uhr nahm der Täter das Geld unbemerkt aus der Tasche. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Identität des Täters sowie zum genauen Tatort entlang der Zugstrecke lagen zunächst nicht vor. (TT.com)