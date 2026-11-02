Nach Einbruchsserie in Kufstein: Drei minderjährige Burschen ausgeforscht

Gleich viermal innerhalb weniger Wochen wurde ein Supermarkt in Kufstein zum Ziel von vier Straftaten. Nach dem jüngsten Einbruch forschte die Polizei drei einheimische Burschen im Alter von 13 und 14 Jahren als Tatverdächtige aus.

Der jüngste Einbruch ereignete sich laut Polizei am späten Sonntagabend. Angezeigt wurde die Tat am Montag. Bereits im Oktober hatte es beim selben Geschäft zwei Einbruchsversuche und einen vollendeten Einbruch gegeben.