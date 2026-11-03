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Kommentar
US-Wahlen: Die Unsicherheit führt Regie
Kommentarvon Christian Jentsch
Die Republikaner von US-Präsident Trump müssen laut Umfragen mit einer Niederlage bei den Kongresswahlen rechnen. Doch alles bleibt ungewiss. Vor allem die Reaktion Trumps.
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