AK und ÖGB fordern Strafen für Firmen, die zu wenige Ältere beschäftigen

AK und ÖGB bringen ein Bonus-Malus-Modell zur Beschäftigung älterer Personen wieder aufs Tapet. Diesem Konzept zufolge müssten 10.000 Betriebe jährlich 266 Millionen Euro zahlen. ÖVP-Wirtschaftsbund und NEOS lehnen das Modell ab.

AK-Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Chef Wolfgang Katzian haben am Montag die Regierung an ihr Koalitionsprogramm erinnert, das ein Anreizsystem für ältere Beschäftigte vorsieht. „Es wird immer so getan, als hätten es die Menschen selber in der Hand, wie lange sie arbeiten wollen“, sagt Anderl. Tatsächlich liege es aber in der Hand der Unternehmen und Chefs, wie lange ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten können.

Strafe von 615 Euro monatlich pro Fehlstelle

AK und ÖGB schlagen daher vor, dass Betriebe, die in der jeweiligen Branche überdurchschnittlich viele 60- bis 64-Jährige beschäftigen, einen Bonus erhalten sollen. Unternehmen, die die Zielquote nicht erfüllen, sollen hingegen pro Fehlstelle einen Malus von rund 615 Euro monatlich zahlen müssen. Auf Basis von Daten für 2026 müssten rund 10.000 Betriebe insgesamt knapp 266 Millionen Euro zahlen. Während eine Hälfte dieser Summe als Bonus an die Unternehmen zurückfließen soll, schlagen AK und ÖGB vor, die zweite Hälfte beim Arbeitsmarktservice (AMS) in Beschäftigungsmaßnahmen zu investieren.

Laut AK und ÖGB sind die Daten für die jährliche Abrechnung des Bonus-Malus-Systems beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger vorhanden, erzeugen also keinen zusätzlichen Bürokratieaufwand. Betriebe mit weniger als 20 Beschäftigten sind in dem Vorschlag ausgenommen.

Bonus-Malus-System schon vor zehn Jahren paktiert

Katzian verwies bei der Präsentation des Modells darauf, dass jeder Dritte nicht aus der Erwerbstätigkeit in Pension gehe. Es sei an der Politik, dafür zu sorgen, dass mehr Menschen bis zum Ruhestand im Berufsleben bleiben können.

Bereits vor zehn Jahren einigten sich die beiden damaligen Regierungsparteien SPÖ und ÖVP auf ein solches Bonus-Malus-System, das letztlich aber nie in Kraft trat, weil die Zielwerte überschritten wurden. Als Bonus war damals eine Senkung der Lohnnebenkosten für Betriebe, die genug Ältere anstellen, vorgesehen. Als Malus war eine erhöhte Auflösungsabgabe geplant, für Unternehmen, die über 55-Jährige kündigen.

Streit um höheres Pensionsalter

AK und ÖGB lehnen eine Diskussion über die Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters von 65 auf beispielsweise 67 Jahre ab. Zuerst müsse das faktische Pensionsantrittsalter erhöht werden. „Wer mit 60 keinen Job hat, hat ihn mit 67 auch nicht“, argumentierte Anderl. Tirols geschäftsführende ÖGB-Landesvorsitzende Sonja Föger-Kalchschmied verweist auf die Rolle der Pensionisten etwa in der Kinderbetreuung. „Großeltern leisten einen unschätzbaren Beitrag für Familien, Wirtschaft und Gesellschaft. Würde man das Pensionsantrittsalter wie vielfach gefordert anheben, würden diese Betreuungsleistungen wegfallen“, sagt sie.

Nein von NEOS und ÖVP-Wirtschaftsbund

Wirtschaftskammer (WKÖ) und Industriellenvereinigung (IV) haben den Vorschlag von AK und ÖGB postwendend abgelehnt, weil sie darin Belastungen und Strafen für Unternehmen sehen. Auch unter den Regierungsparteien gibt es Widerstand. Für die NEOS ist ein Bonus-Malus-System „das falsche Werkzeug für das eigentlich richtige Ziel“. ÖVP-Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf warf der Arbeiterkammer vor, ein altes Modell aus der Schublade geholt zu haben, „und es wird nicht besser, nur weil man es neu beschriftet“, so Graf.

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