Mann mit Schlagstock bedrohte 20-Jährigen in Innsbruck mit Messer

Die Polizei stellte bei dem Verdächtigen mehrere Waffen sicher. Eine Frau wurde bei der Flucht vor dem 32-Jährigen verletzt.

Ein 32-Jähriger steht im Verdacht, am Montagabend einen 20-Jährigen am Bergisel in Innsbruck mit einem Messer bedroht zu haben. Der Polizeieinsatz begann mit dem Hinweis eines Radfahrers. Ihm war auf dem Hohlweg ein Mann mit einem Schlagstock aufgefallen, was er der Exekutive kurz nach 18 Uhr meldete.

Kurz darauf ging auch der Notruf des 20-Jährigen ein. Er gab an, von dem Verdächtigen mit einem Messer bedroht worden zu sein. Eine Polizeistreife traf den 32-Jährigen schließlich in der Nähe eines Abbruchhauses an.

Mehrere Waffen sichergestellt

Bei dem Mann stellten die Beamten ein Messer, einen Schlagstock, eine Airsoft-Waffe und eine geringe Menge Suchtmittel sicher. Der 32-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.