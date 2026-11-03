Zehn Jugendliche in Ferienhaus im Zillertal: 14-Jährige nach Brand in Klinik gebracht

In der Küche einer Ferienunterkunft in Hart brach am Montagabend ein Feuer aus. Die anwesenden Jugendlichen versuchten zunächst selbst, den Brand zu löschen. Eine 14-Jährige wurde vorsorglich in die Klinik gebracht.

In der Küche einer Ferienunterkunft in Hart im Zillertal ist am Montag kurz nach 21 Uhr ein Brand ausgebrochen. Zehn Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren hielten sich zu diesem Zeitpunkt ohne Erziehungsberechtigte im Haus auf. Sie waren gerade beim Abendessen, als sie dicke Rauchschwaden bemerkten.

Nach bisherigen Ermittlungen entzündeten sich Papier- und Kartonreste, die auf einem beheizten Beistellherd lagen. Als die Jugendlichen die starke Rauchentwicklung bemerkten, verständigten sie die Einsatzkräfte und versuchten zunächst selbst, das Feuer zu löschen. Anschließend verließen sie das Gebäude.

14-Jährige vorsorglich in Klinik gebracht