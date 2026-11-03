Hausmeister in Ried geriet mit Hand in Holzspalter: Finger abgetrennt

Bei einem Arbeitsunfall in Ried im Oberinntal ist einem 51-jährigen Hausmeister am Montag der linke Zeigefinger vollständig abgetrennt worden. Der Mann war kurz nach 16 Uhr bei einem Beherbergungsbetrieb mit dem Spalten von Brennholz beschäftigt.

Beim Bedienen eines Kurzholzspalters mit Fußpedal geriet der 51-Jährige mit der linken Hand zwischen den Spaltkeil und das Holzstück. Dabei wurde der Zeigefinger abgetrennt. Rettungsdienst und die Besatzung des Notarzthubschraubers „C5“ versorgten den Schwerverletzten, anschließend wurde er in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)