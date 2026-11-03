Minilabor zurück auf der Erde
Tiroler Pflanzen-Wissen auf Mission im All: Hoffnung für Endometriose-Patientinnen
Der Gründer des in Innsbruck ansässigen Austrian Drug Screening Institute, Günther Bonn (l.), und Geppino Falco von der Universität Federico II bei einem Forschungsbesuch in Neapel.
© Magdalena Ennemoser
Alleine in Österreich sind rund 300.000 Frauen von der chronischen Erkrankung Endometriose betroffen. Erste Daten eines ungewöhnlichen Experiments im Weltall schüren nun Hoffnung, eine der am längsten unterschätzten Frauenkrankheiten bald besser behandeln zu können – rein pflanzlich.
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