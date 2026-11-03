Nach den US-Kongresswahlen könnten schon bald wieder Bomben auf den Iran fliegen

Israels Premier Netanjahu drängt US-Präsident Trump, wieder Angriffe auf den Iran zu fliegen. Auch Irans Atomanlagen stehen im Visier. Die Tür für Verhandlungen scheint aber noch offenzustehen.

Unmittelbar nach den Kongresswahlen in den USA am Dienstag (Ortszeit), die für US-Präsident Donald Trump und seine Republikaner wenig erfreulich ausfallen könnten, droht wieder Krieg. Im Dauerkonflikt mit dem Iran könnte Trump erneut das Kriegsbeil ausgraben. Das US-Nachrichtenportal Axios berichtete über geplante massive Bombardierungen iranischer Energie-, Infrastruktur- und Nuklearanlagen. Und laut dem Wall Street Journal hätten die USA bereits mehrere arabische Golfstaaten aufgefordert, sich auf einen kurzen, intensiven Militäreinsatz nach den US-Kongresswahlen einzustellen.

Israels Premier Netanjahu pocht auf neue Angriffe

Auf neue Militärschläge pocht insbesondere Israels Premier Benjamin Netanjahu, der nach dem Wahl-Patt in Israel das Momentum wieder auf seine Seite ziehen will. Er nannte den Sturz der iranischen Führung als ausdrückliches Ziel der israelischen Sicherheitskräfte.

Am Samstag sollen US-Präsident Donald Trump und Israels Regierungschef in einem Telefonat über mögliche neue Angriffe auf den Iran beraten haben. Netanjahu habe laut Axios dazu gedrängt, den Iran unmittelbar nach den US-Kongresswahlen erneut anzugreifen, während Trump eine Fortsetzung der diplomatischen Bemühungen vorziehe.

Am Samstag hatte Trump vor Reportern erklärt, die diplomatischen Bemühungen um eine Verhandlungslösung zur Beendigung des Iran-Kriegs liefen „gut“. Gleichzeitig gebe es aber noch ein bis zwei mögliche Angriffsziele, um die sich die USA „kümmern“ müssten.

Schiffswrack in der für die Weltwirtschaft so wichtigen Straße von Hormuz. © AFP/ISANA/Khorgooei

Atomanlagen im Visier

„Wir haben ihr Atomprogramm ausgeschaltet. Wir müssen uns noch um, ich würde sagen, ein oder zwei Anlagen kümmern, aber das können wir in zehn Minuten erledigen“, sagte er auf seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Staat Florida. Konkret nannte Trump den Berg Kolang, auch als „Pickaxe Mountain“ bekannt, unter dem ein iranischer Atomkomplex vermutet wird. Er liegt in der Provinz Isfahan rund 200 Kilometer südlich von Teheran nahe der Atomanlage Natanz. Die iranische Regierung bestreitet, dass dort Arbeiten an einem Atomprogramm stattfinden.

Irans Außenminister Abbas Araqchi bestätigte andererseits den Eingang eines Schreibens von US-Vizepräsident JD Vance, in dem es laut einem Bericht des Wall Street Journal um einen „möglichen Verhandlungsrahmen“ ging. US-Außenminister Marco Rubio erklärte zuletzt, Trump habe über neue Angriffe noch nicht entschieden. Die USA seien offen für eine diplomatische Lösung.

Iran droht mit „uneingeschränkter“ Antwort

Irans Oberster Führer Mojtaba Khamenei warnte vor neuen Angriffen und drohte mit einer „sofortigen, wirkungsvollen und geografisch uneingeschränkten Antwort“.

„Ein möglicher künftiger Krieg könnte länger dauern als der vorherige Konflikt“, erklärte Armeesprecher Mohammed Akraminia am Sonntag nach Angaben des staatlichen Fernsehens. Außerdem wäre Trump „nicht in der Lage, den Zeitpunkt oder die Bedingungen seines Endes zu diktieren“, fügte Akraminia hinzu.

Öffnung der Straße von Hormuz angeboten

Angesichts eines möglichen neuen Kriegs hat Teheran die Öffnung der Seestraße von Hormuz binnen zwei Tagen in Aussicht gestellt, falls die USA den iranischen Bedingungen zustimmen. Zu den iranischen Forderungen zählen ein Ende der Kämpfe, die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte sowie die Aufhebung der Sanktionen gegen den Ölsektor sowie der US-Seeblockade.

Anfang März flogen die USA und Israel schwere Luftangriffe auf Irans Hauptstadt Teheran. © AFP/Kenare

Israel und die USA hatten am 28. Februar einen großangelegten Krieg gegen den Iran begonnen. Gleich zu Beginn wurde Irans oberster Führer, Ayatollah Ali Khamenei, bei einem israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Teheran getötet. Der Iran reagierte mit massiven Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel und US-Stützpunkte in der Region.

Trumps Entscheidung, mit Israel den Iran anzugreifen, setzt seine kriegsmüden Landsleute einer Dauerbelastung aus. Auch Monate nach Kriegsbeginn ist der Schiffsverkehr durch die Meerenge, durch die rund ein Fünftel des weltweiten Öltransports auf dem Seeweg transportiert wurde, weit vom Vorkriegsniveau entfernt – mit verheerenden Folgen: So sind die Preise für Lebensmittel und Sprit in die Höhe geschossen, ein Ende ist nicht absehbar.

Israels Opposition warnt vor Netanjahus neuem Krieg

Israels Oppositionspolitiker Jair Golan hat eindringlich vor einem neuen Krieg mit Iran unter der Führung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gewarnt. Netanjahu fehle das Vertrauen der Öffentlichkeit, um eine solche militärische Auseinandersetzung zu führen, schrieb der Vorsitzende der linksliberalen Demokraten auf der Plattform X und forderte die rasche Bildung einer alternativen Regierung.