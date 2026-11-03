Halloween-Süßigkeiten: Kind in Niederösterreich biss in Schokolade mit Nadel

In mehreren Bundesländern sind Metallgegenstände in zu Halloween gesammelten Süßigkeiten gefunden worden. Fälle wurden aus Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark gemeldet. Im Bezirk Amstetten wurde eine Zehnjährige am Montag durch einen Biss in eine Minischokolade, in der eine Nadel versteckt war, leicht im Mund verletzt, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag. Es erging der Aufruf, keine gesammelten Süßigkeiten ohne vorherige Kontrolle zu essen.

In Niederösterreich sei bisher ein Fall bekannt, sagte Baumschlager auf Anfrage. Ermittlungen waren im Laufen und werden durch das Bundeskriminalamt (BK) koordiniert. „Die Polizei nimmt diese Vorfälle sehr ernst“, hieß es in der Stellungnahme des BK. Es sei insbesondere darauf zu achten, „ob Verpackungen beschädigt oder manipuliert wurden und ob sich Fremdkörper, insbesondere metallische Gegenstände, in den Süßigkeiten befinden“. Bei verdächtigen Feststellungen sollte sofort die Polizei verständigt werden. Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den angezeigten Fällen gebe es bisher nicht.

Süßigkeiten wurden offenbar händisch präpariert

In Linz haben Unbekannte Halloween-Süßigkeiten mit Nägeln präpariert. Ein 28-jähriger Vater hat die ein Zentimeter langen Metallgegenstände in Schokoriegeln und Kaubonbons, die seine Kinder gesammelt hatten, gefunden. Teils wurden die Nägel laut Polizei offenbar von außen hineingedrückt und waren gut sichtbar, teils waren sie in den Süßigkeiten versenkt und nicht zu erkennen. Die Polizei geht davon aus, dass die Naschereien händisch präpariert wurden. Die Exekutive warnte vorsorglich vor dem Verzehr von Halloween-Süßigkeiten, die im Stadtteil Linz-Oed gesammelt wurden.

Im Bezirk Vöcklabruck erstattete eine Mutter Anzeige, nachdem sie eine dickere Nadel in einem Kaubonbon und in einem Schokoriegel entdeckt hat, die ihre elfjährige Tochter am Freitagabend in Vöcklamarkt gesammelt hatte. Das Mädchen biss laut Polizei in eine der Süßigkeiten, wurde dabei aber nicht verletzt.

Vier Fälle in der Steiermark

In der Steiermark waren vier Fälle in den Bezirken Weiz und Leibnitz bekannt, verletzt wurde bisher niemand. Um welche metallischen Gegenstände es sich handelt, gab die Polizei nicht bekannt. Dem Kurier zufolge könnte es sich unter anderem um eine Büroklammer handeln. Auch in Deutschland gab es mehrere Fälle von manipulierten Halloween-Süßigkeiten. Teilweise wurden Kinder im Mund verletzt. (APA)