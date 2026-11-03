Spanien steht unter Schock: Zweitliga-Kicker stirbt nach schwerem Foul

Der spanische Fußballprofi Jesús de Miguel von CD Teneriffa ist nach einem harten Foul und einem Herzstillstand gestorben. „Es gibt keine tröstenden Worte; nichts kann diese unermessliche Trauer lindern“, teilte der Zweitligist mit. De Miguel sei im Alter von 30 Jahren um 8.00 Uhr gestorben.

Der Stürmer hatte bei einem heftigen Zusammenprall mit Torwart Jesús Owono vom FC Andorra offensichtlich Verletzungen am Kopf erlitten und sich zunächst vor Schmerzen gekrümmt. Auf dem Weg ins Krankenhaus hätten Rettungskräfte den Fußballer dann wiederbeleben müssen, hieß es in einer ersten Mitteilung zum Zustand. Zu diesem Zeitpunkt atmete de Miguel selbstständig, war aber bewusstlos.

Club: Stehen an der Seite der trauernden Familie

„Wir stehen an der Seite seiner trauernden Familie, seiner Angehörigen, ganz Teneriffas, das heute diesen grausamen Verlust betrauert“, teilte der Club zum Tod weiter mit. „Die Familie von Jesús de Miguel ist für jede einzelne erhaltene Unterstützung dankbar und bittet gleichzeitig von ganzem Herzen um größtmögliche Achtung ihrer Privatsphäre in dieser schweren Zeit.“

Der Zwischenfall ereignete sich in der Nachspielzeit der Partie, als de Miguel in hohem Tempo kurz hinter der Mittellinie vom herausgesprinteten Andorra-Keeper gefoult wurde. Der Schlussmann sah für die überharte Aktion sofort die Rote Karte. Die Spieler beider Teams wirkten vom Anblick des verletzten Spielers erschüttert, der Schiedsrichter brach die Partie beim Stand von 2:2 ab.

Zustand verschlechterte sich in der Nacht

CD Teneriffa sprach zunächst davon, dass der Zustand von de Miguel ernst, aber stabil sei. Am Morgen teilte der Club dann mit: „Der medizinische Zustand von Jesús de Miguel hat sich neurologisch verschlechtert.“ Gut vier Stunden danach teilte der Club den Tod des Spielers mit.