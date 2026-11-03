Jetzt abstimmen: Das sind die Kandidaten für das Tor des Monats Oktober
Wir suchen das Tor des Monats Oktober! Dieses Mal stellen sich Niklas Hintner (FC Achensee), Lucas Kern (SV Absam), Joseph Klug (Oberhofen Pfaffenhofen) und Martin Geir (Ried/Kaltenbach) der Wahl.
Die Abstimmung steigt wie gewohnt auf unserem WhatsApp-Kanal („Tiroler Unterhaus“). Das Voting endet am Mittwoch, dem 4. November, um 10.00 Uhr.
1 | Niklas Hintner, FC Achensee
Sportlich läuft es beim FC Achensee nicht nach Wunsch. Der Gebietsligist wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Niklas Hintner sorgte mit gleich zwei Treffern von hinter der Mittellinie im Oktober für positive Schlagzeilen. Einmal traf er zu Hause gegen Münster II, zuvor war er auswärts bei Kundl II erfolgreich.
2 | Martin Geir, SV Ried/Kaltenbach
Ausgerechnet im Zillertal-Derby gegen den FC Aschau (1. Gebietsliga Mitte-Ost) zündete Martin Geir diese Rakete.
Der Unterhaus-WhatsApp-Kanal
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3 | Joseph Klug, FC Oberhofen Pfaffenhofen
Mit diesem wunderschönen Weitschusstor brachte Joseph Klug den FC Oberhofen Pfaffenhofen beim 2:2 gegen den FC Wipptal zurück ins Spiel.
4 | Lucas Kern, SV Absam
Bei der Heimniederlage gegen Wörgl in der tt.com Tiroler Liga sorgte Lucas Kern mit diesem Hammer-Tor vom Mittelkreis für das Highlight aus Sicht der „Zebras“.
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