Keine Angst vor der Narkose: Krankenhaus Reutte informiert über moderne Anästhesie

Viele Menschen blicken einer Operation mit gemischten Gefühlen entgegen. Ein Informationsabend des Bezirkskrankenhauses (BKH) Reutte soll Fragen rund um Narkoseverfahren, Sicherheit und mögliche Risiken beantworten und Einblicke in die moderne Anästhesie geben.

Ehenbichl – Die bevorstehende Narkose ist für viele Patientinnen und Patienten mit Unsicherheit verbunden. Fragen wie „Wache ich nach der Operation wieder auf?“ oder „Bekomme ich während des Eingriffs etwas mit?“ beschäftigen zahlreiche Menschen vor einer geplanten Operation. Antworten darauf gibt Primaria Mirjam Kauper bei einem Informationsabend des Bezirkskrankenhauses Reutte.

Unter dem Titel „Keine Angst vor der Narkose – Moderne Verfahren. Sicher begleitet.“ lädt das BKH Reutte am Dienstag, 10. November um 18 Uhr ins Café des Wohnhauses Sintwag im Haus Ehrenberg ein. Mirjam Kauper, Leiterin der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin, vermittelt dabei einen verständlichen Einblick in die moderne Anästhesie.

Im Mittelpunkt stehen die verschiedenen Narkoseverfahren. Die Medizinerin erläutert die Unterschiede zwischen Vollnarkose, Regionalanästhesie und Dämmerschlaf und erklärt, nach welchen Kriterien das passende Verfahren ausgewählt wird. Dabei spielen sowohl die Art des Eingriffs als auch der Gesundheitszustand und die individuellen Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten eine wichtige Rolle.

Die neue Leiterin der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin, Primaria Mirjam Kauper, gibt Einblicke in die moderne Narkose. © BKH Reutte/Fotostudio René

Ein weiterer Schwerpunkt des Vortrags ist die Sicherheit während einer Narkose. Kauper erläutert, wie das Anästhesieteam die Patientinnen und Patienten während der Operation überwacht und welche Bedeutung eine gute Vorbereitung auf den Eingriff hat. Zudem werden das Aufwachen nach der Narkose, die anschließende Schmerztherapie sowie mögliche Nebenwirkungen und Risiken thematisiert.

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, persönliche Fragen direkt an die Expertin zu richten.