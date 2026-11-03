Filmfestival Kitzbühel: Dieser Altstar kommt in die Gamsstadt
44 Filme rittern heuer um die „Goldene Gams“, die „Romy“-Gala findet zum zweiten Mal auf Schloss Kaps statt – und einer der ganz Großen des europäischen Genrekinos erhält den Ehrenpreis.
Kitzbühel – Das Filmfestival Kitzbühel geht heuer von 24. bis 28. November über die Bühne und setzt bei seiner 14. Ausgabe erneut auf eine Mischung aus internationalen Filmen und heimischen Produktionen. Zugleich wolle man gesellschaftliche Fragen aufgreifen, neue Talente zusammenbringen und einen Ort der Begegnung schaffen, heißt es seitens des Festivals. Bereits zum zweiten Mal findet auch die Verleihung des TV- und Filmpreises „Romy“ im Rahmen des Festivals statt.
Die Romys werden – in Kooperation mit der Tageszeitung Kurier – am 27. November auf Schloss Kaps vergeben. Die Zusammenarbeit hatte bereits 2025 den Festivalzeitraum entscheidend verändert. Zwölf Ausgaben lang fand das Filmfestival im August statt. Mit dem Wechsel in den November lässt sich die Veranstaltung nun auch mit dem „Winter-Season-Opening“ in Kitzbühel verbinden.
Von „Eurotrash“ bis „Eklipse“
Im Mittelpunkt bleibt das Kino. Das Programm verbindet österreichische Produktionen mit internationalen Filmen und setzt dabei auf eine große Bandbreite der Genres. Zu sehen sind unter anderem Frauke Finsterwalders „Eurotrash“, Peter Brunners „Down the Arm of God“ und Manuel Wetschers „Eklipse“.
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Auch die Premiere des ORF-Landkrimis „Der Todesengel“ von Götz Spielmann steht auf dem Programm.
Zum 25-Jahr-Jubiläum wird außerdem Michael Bully Herbigs „Der Schuh des Manitu“ gezeigt. Mit „Steckerlfischfiasko“ von Ed Herzog und dem bayerischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer findet sich ein weiterer Publikumserfolg im Programm. Gezeigt werden auch aktuelle Kino-Erfolge wie „Der perfekte Urlaub“ von Bora Dagtekin und „Bruno - Der junge Kreisky“ von Harald Sicheritz.
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44 Filme rittern um die „Goldene Gams“
Insgesamt 44 Filme konkurrieren in den verschiedenen Kategorien um den Filmpreis „Goldene Gams“, darunter Kurzfilme, Spielfilme und Dokumentationen. Verliehen werden die Preise beim „Romy“-Branchenfest am 25. November.
Daneben versteht sich das Filmfestival Kitzbühel weiterhin als Branchentreff und Plattform für Nachwuchsförderung. Am 25. November sollen bei „FFKB Connect“ junge Filmschaffende und Branchenvertreter zusammenkommen. Ein „Think Tank“ beschäftigt sich zudem mit Fragen rund um Projektentwicklung, Produktion, Verleih und Filmfinanzierung.
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Ehrenpreis für Franco Nero
Eine weitere Festivaltradition wird auch 2026 fortgesetzt: Seit 2017 vergibt das Filmfestival einen Ehrenpreis. Im Vorjahr ging er an Iris Berben, davor wurden unter anderem Philipp Hochmair, Aglaia Szyszkowitz, Heiner Lauterbach, Felix Mitterer, Veronica Ferres, Helmut Berger, Marie Bäumer und Joseph Vilsmaier ausgezeichnet.
Heuer erhält ihn der italienische Schauspieler Franco Nero. Er habe „Filmgeschichte geschrieben“, begründete Festivalleiter Michael Mörth die Entscheidung. Nero feiert unmittelbar vor dem Festival, am 23. November, seinen 85. Geburtstag. Weltbekannt wurde er 1966 mit dem Italowestern „Django“.
Ein Jahr später spielte er in „Camelot“ den Lancelot an der Seite von Vanessa Redgrave und wurde dafür für einen Golden Globe als Nachwuchsdarsteller nominiert. Es folgte eine internationale Karriere mit mehr als 200 Film- und Fernsehrollen. Nero arbeitete unter anderem mit Luis Buñuel, Rainer Werner Fassbinder und Claude Chabrol und war in Filmen wie „Der Tag der Eule“, „Tristana“ und „Stirb langsam 2“ zu sehen. (TT, APA)
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