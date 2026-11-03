Unterländer hantiert mit illegaler Waffe: Kugel schlägt im Nachbarhaus ein

Beim Reinigen der Faustfeuerwaffe hatte sich ein Schuss gelöst. Das Projektil durchschlug eine Wand und ein Fenster. Der 45-Jährige aus dem Bezirk Kufstein wird nun angezeigt.

Kufstein – Durch eine Holzwand, durch das Fenster des Nachbarhauses und schließlich in eine Zimmertüre: Ein offenbar unbeabsichtigt abgefeuerter Schuss hat am Wochenende im Bezirk Kufstein für einen gefährlichen Zwischenfall gesorgt. Verletzt wurde niemand.

Ausgelöst hatte den Schuss laut Polizei ein 45-jähriger Österreicher. Der Mann reinigte am Samstag gegen 13.30 Uhr in einem Gartenhaus eine Faustfeuerwaffe, als sich plötzlich ein Schuss löste. Das Projektil durchschlug zuerst die Holzwand des Gartenhauses, dann ein Fenster des Nachbarhauses und blieb schließlich dort in einer Zimmertüre stecken.

Waffenverbot ausgesprochen