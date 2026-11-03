Nachbar festgenommen: 45-Jährige in Graz mit Messer und Axt lebensgefährlich verletzt

Ein 37-Jähriger soll am Montagabend in Graz-Geidorf seine 45-jährige Nachbarin mit einem Küchenmesser und einer Axt attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Der Mann meldete die Tat selbst bei der Polizei und wurde am Tatort festgenommen. Das Motiv ist noch unklar.

Ein 37-Jähriger hat am Abend des Allerseelentags im Bezirk Graz-Geidorf seine 45-jährige Nachbarin im Streit mit einem Messer und einer Axt attackiert und lebensgefährlich verletzt. Der Mann wurde festgenommen, er hatte zuvor selbst den Notruf gewählt und die Tat gemeldet. Das Landeskriminalamt ermittelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Motiv konnte vorerst nicht festgestellt werden. Allerdings könnte es vor einiger Zeit Nachbarschaftsstreitigkeiten gegeben haben.

Zwischen den beiden Nachbarn in einem Mehrparteienhaus dürfte es gegen 18 Uhr am Montag erst zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei griff der Mann die Frau erst mit einem Küchenmesser und anschließend mit einer Axt an. Sie erlitt mehrere schwere Verletzungen im Kopf-, Gesichts- und Halsbereich sowie zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen im Bereich des Oberkörpers. Rettungskräfte brachten die 45-Jährige ins Spital, sie wurde operiert und in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Bisher konnte sie nicht einvernommen werden.

37-Jähriger bestritt Tötungsabsicht

Der Mann wählte nach dem Vorfall selbst den Notruf. Polizisten nahmen ihn noch am Tatort fest. Bei der Einvernahme gab er die Tat zu, eine Tötungsabsicht bestritt er jedoch. Er habe sich lediglich gegen die Frau verteidigen wollen. Bei ihm wurden allerdings keine Verletzungen festgestellt. Das Küchenmesser und die Axt wurden am Tatort sichergestellt und werden nun kriminaltechnisch untersucht. Zudem laufen noch Ermittlungen zum Motiv. Auch Umfelderhebungen zu möglicherweise zurückliegenden Nachbarschaftsstreitigkeiten werden geführt. Der Grund des Streits und die genauen Hintergründe der Gewalttat sind bisher nicht klar. (APA)