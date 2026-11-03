Last Call: Letzte Standplätze auf der BeSt Innsbruck
Vom 2. bis 4. Dezember wird die Messe Innsbruck zum Treffpunkt für Beruf, Studium und Weiterbildung: Mehr als 200 Aussteller:innen, ca. 25.000 Besucher:innen, drei Messetage. Für Unternehmen, Hochschulen, Schulen und Beratungsstellen aus Tirol und ganz Österreich sind nur noch wenige Standplätze frei.
Laut AMS Tirol standen im September 2026 1.548 offenen Lehrstellen 596 Lehrstellensuchende gegenüber.
Wettbewerb um junge Menschen
Der Wettbewerb läuft also nicht um Jobs, sondern um junge Menschen – und das gilt längst nicht nur für Lehrbetriebe. Auch Hochschulen, weiterführende Schulen und Beratungsstellen werben um Aufmerksamkeit, die online kaum mehr zu bekommen ist. Auf der BeSt vergleichen die Besucher:innen an einem Tag, was sonst Wochen dauert: Sie probieren aus, fragen nach und vereinbaren Schnuppertage direkt am Stand. „Wer nicht da ist, wird auch nicht verglichen“, bringen es die Organisatoren Florian Brunner und Matthias Penz auf den Punkt. Die Hallen sind fast voll, einzelne Standplätze gibt es noch.
Für Besucher:innen
Schüler:innen, Maturant:innen und alle, die den nächsten Schritt planen, kommen bei freiem Eintritt und ohne Anmeldung (aber erwünscht). Mit dem Messeplaner auf best-innsbruck.at lässt sich der Messetag vorab planen: für Workshops und Mitmachaktionen anmelden, Bühnenslots und Aussteller:innen merken und sich passende Angebote per Interessensprofil matchen lassen.
Über die Veranstalter
Veranstalter der BeSt sind das Bundesministerium für Bildung, das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung und das Arbeitsmarktservice Österreich. Organisiert wird die Messe von der SoWi-Holding, die 2026 ihr 40-jähriges Bestehen feierte. Seit über 20 Jahren organisieren sie Berufs-, Bildungs- und Karrieremessen in Tirol, Kärnten und Wien.
Quelle Zahlen: AMS Tirol, Lehrstellenmarkt September 2026 (1.548 sofort verfügbare offene Lehrstellen, 596 Lehrstellensuchende).
Die BeSt 2026 auf einen Blick
Datum: 02. bis 04. Dezember 2026, Mittwoch bis Freitag, 9 bis 17 Uhr
Ort: Messe Innsbruck, Halle B0/B1
Mehr als 200 Aussteller:innen: Unternehmen, Hochschulen, Lehrbetriebe, Schulen und Beratungsstellen
Ca. 25.000 Besucher:innen: Schüler:innen, Maturant:innen, Lehrstellensuchende, Eltern, Lehrpersonen
Eintritt frei
Letzte Standplätze: teilnahme.best-innsbruck.at
Programm und Messeplaner: www.best-innsbruck.at