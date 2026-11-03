Last Call: Letzte Standplätze auf der BeSt Innsbruck

Vom 2. bis 4. Dezember wird die Messe Innsbruck zum Treffpunkt für Beruf, Studium und Weiterbildung: Mehr als 200 Aussteller:innen, ca. 25.000 Besucher:innen, drei Messetage. Für Unternehmen, Hochschulen, Schulen und Beratungsstellen aus Tirol und ganz Österreich sind nur noch wenige Standplätze frei.

Laut AMS Tirol standen im September 2026 1.548 offenen Lehrstellen 596 Lehrstellensuchende gegenüber.

Wettbewerb um junge Menschen

Der Wettbewerb läuft also nicht um Jobs, sondern um junge Menschen – und das gilt längst nicht nur für Lehrbetriebe. Auch Hochschulen, weiterführende Schulen und Beratungsstellen werben um Aufmerksamkeit, die online kaum mehr zu bekommen ist. Auf der BeSt vergleichen die Besucher:innen an einem Tag, was sonst Wochen dauert: Sie probieren aus, fragen nach und vereinbaren Schnuppertage direkt am Stand. „Wer nicht da ist, wird auch nicht verglichen“, bringen es die Organisatoren Florian Brunner und Matthias Penz auf den Punkt. Die Hallen sind fast voll, einzelne Standplätze gibt es noch.

Für Besucher:innen

Schüler:innen, Maturant:innen und alle, die den nächsten Schritt planen, kommen bei freiem Eintritt und ohne Anmeldung (aber erwünscht). Mit dem Messeplaner auf best-innsbruck.at lässt sich der Messetag vorab planen: für Workshops und Mitmachaktionen anmelden, Bühnenslots und Aussteller:innen merken und sich passende Angebote per Interessensprofil matchen lassen.

Über die Veranstalter

Veranstalter der BeSt sind das Bundesministerium für Bildung, das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung und das Arbeitsmarktservice Österreich. Organisiert wird die Messe von der SoWi-Holding, die 2026 ihr 40-jähriges Bestehen feierte. Seit über 20 Jahren organisieren sie Berufs-, Bildungs- und Karrieremessen in Tirol, Kärnten und Wien.

Quelle Zahlen: AMS Tirol, Lehrstellenmarkt September 2026 (1.548 sofort verfügbare offene Lehrstellen, 596 Lehrstellensuchende).