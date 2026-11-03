Auto in Lienz schwer zerkratzt und eingebeult: Polizei sucht nach Tätern

Auf einen Autobesitzer in Lienz wartete am Dienstagmorgen eine böse Überraschung. Das in der Auerstraße abgestellte Fahrzeug wurde in der Zeit zwischen 16 Uhr am 2. November und 7.20 Uhr am Folgetag schwer beschädigt.

Mit einem spitzen Gegenstand wurde das Auto zerkratzt. Die hintere linke Fahrzeugtüre wurde zusätzlich verbeult vorgefunden. Die Polizei vermutet heftige Fußtritte als Ursache. Die Schadenssumme wird im vierstelligen Bereich geschätzt.