Kein Comeback nach Horrorsturz: Doppel-Olympiasiegerin verkündet ihr Karriereende

Die zweifache Olympiasiegerin Michelle Gisin hat am Dienstag ihren Rücktritt vom alpinen Skiweltcup bekanntgegeben. Die 32-Jährige hatte sich im Dezember des vergangenen Jahres in St. Moritz bei einem Sturz im Abfahrtstraining mehrere Verletzungen zugezogen und musste ihre Comeback-Hoffnungen begraben. Höhepunkt in der Karriere der Obwalderin waren ihre Olympiasiege in der mittlerweile abgeschafften Kombination 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking.

Vor vier Jahren kam in Peking Olympia-Bronze im Super-G hinzu. In der inzwischen abgeschafften Kombination gewann Gisin auch mit Silber 2017 und Bronze 2021 ihre beiden WM-Medaillen. Im Weltcup stand sie einmal ganz oben auf dem Podest: 2020 gewann sie den Slalom in Semmering – an jenem Ort, an dem sie acht Jahre zuvor ihr Weltcup-Debüt gegeben hatte. Insgesamt erreichte Gisin 21 Weltcup-Podestplätze, und zwar in allen fünf Disziplinen.