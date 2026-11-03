Wohin die Amerikaner blicken
Enges Rennen um US-Senat: In diesen Staaten wird über Trumps Zukunft entschieden
Die Anhänger des demokratischen Senatskandidaten James Talarico bei einer Wahlkampfveranstaltung sind optimistisch. Texas könnte erstmals seit 40 Jahren wieder an die Demokraten gehen.
© imago/ZUMA
Hunderte Abgeordnete, 35 Senatoren und zahlreiche Gouverneure werden bei den US-Zwischenwahlen am Dienstag neu bestimmt. Doch wie der Abend ausgeht, entscheidet sich voraussichtlich in einer deutlich kleineren Zahl besonders umkämpfter Rennen.
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