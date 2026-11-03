Gemeinsam gegen Ausgrenzung: Inncontro startet im Innsbrucker Leokino

Von feministischen Filmpionierinnen in Indien bis zu einem Aufstand gegen eine Abschiebung in Glasgow: Die neunte Ausgabe von Inncontro sucht nach neuen und bewährten Formen von Solidarität.

Innsbruck – Wie viel kann gemeinsames Handeln bewirken? Das Internationale Filmfestival Inncontro stellt seine neunte Ausgabe unter das Motto „zusammen.halten“. Von 5. bis 7. November zeigt es im Leokino Filme über Migration und gesellschaftlichen Zusammenhalt, über Familien, Nachbarschaften und Menschen, die sich gegen Ausgrenzung zur Wehr setzen.

Feministische Filmpionierinnen zum Auftakt

Eröffnet wird das Festival am Donnerstag mit „Molkarin“ und „Sudesha“, zwei frühen Arbeiten des indischen Yugantar Film Collective. Das 1980 gegründete Kollektiv gilt als erstes feministisches Filmkollektiv Indiens und arbeitete eng mit Frauen- und Protestbewegungen zusammen. „Molkarin“ entstand gemeinsam mit Hausangestellten in Pune und erzählt von ihrem Kampf um bessere Arbeitsbedingungen, „Sudesha“ porträtiert eine Aktivistin der Chipko-Bewegung, die sich im Himalaya gegen die Abholzung der Wälder wehrt.

Am Freitag führt „Die Möllner Briefe“ zurück zum rassistischen Brandanschlag von Mölln 1992. Hunderte Briefe mit Anteilnahme für die betroffenen Familien wurden diesen damals nicht zugestellt und lagerten jahrzehntelang im Archiv. Martina Priessner rückt in ihrem Dokumentarfilm die Perspektive der Überlebenden und Angehörigen ins Zentrum. Der „Filmdienst“ nennt den Film ein „kraftvolles Plädoyer gegen das Vergessen“.

Das Programm im Überblick Donnerstag, 5. November 19.30 Uhr: Eröffnung

Eröffnung 19.50 Uhr: „Molkarin“ & „Sudesha“, Yugantar Film Collective; anschließend Gespräch Freitag, 6. November 9 Uhr: „Über uns von uns“ von Rand Beiruty, Schulvorstellung und Gespräch mit der Regisseurin

„Über uns von uns“ von Rand Beiruty, Schulvorstellung und Gespräch mit der Regisseurin 17 Uhr: „Die Möllner Briefe“ von Martina Priessner; anschließend Gespräch mit Protagonist Namik Arslan

„Die Möllner Briefe“ von Martina Priessner; anschließend Gespräch mit Protagonist Namik Arslan 20 Uhr: „Baba, Ne Yapmayı Düşünüyorsun?“ von Tolga Karaaslan; anschließend Gespräch mit dem Regisseur

„Baba, Ne Yapmayı Düşünüyorsun?“ von Tolga Karaaslan; anschließend Gespräch mit dem Regisseur 23 Uhr: Afterparty in der p.m.k mit Kurzfilmprogramm zu Migration und Feminismus Samstag, 7. November 17 Uhr: „100 Sunsets“ von Kunsang Kyirong; anschließend Filmgespräch

„100 Sunsets“ von Kunsang Kyirong; anschließend Filmgespräch 19.30 Uhr: Vortrag „Was kann ich tun, wenn meine Nachbarin abgeschoben wird?“

Vortrag „Was kann ich tun, wenn meine Nachbarin abgeschoben wird?“ 20 Uhr: „Everybody to Kenmure Street“ von Felipe Bustos Sierra, Österreichpremiere; anschließend Panel „Stop Deportation“

Familiengeschichte zwischen Österreich und der Türkei

Einen österreichischen Akzent setzt ebenfalls am Freitag „Baba, Ne Yapmayı Düşünüyorsun? (Baba, What’s Your Plan?)“. Tolga Karaaslan begleitet darin seinen Vater Celal, dessen Leben von Migration, schwerer körperlicher Arbeit und Krankheit geprägt ist. Aus der Frage des Vaters, was er nun mit seinem Leben anfangen soll, entwickelt sich eine Annäherung zweier Generationen und eine Reise durch die Familiengeschichte zwischen Österreich und der Türkei. Der Film gewann bei der Diagonale 2026 den Großen Diagonale-Preis für den besten Dokumentarfilm sowie den Mabacher Award.

Am Samstag steht „100 Sunsets“ der tibetisch-kanadischen Regisseurin Kunsang Kyirong auf dem Programm. Im Torontoer Stadtteil Parkdale folgt der Spielfilm der jungen Kunsel, die sich mit einer neu zugezogenen Nachbarin anfreundet und ihren Platz zwischen tibetischer Gemeinschaft und kanadischer Großstadt sucht.

Ein Stadtteil verhindert eine Abschiebung

Am Samstag beschließt „Everybody to Kenmure Street“ das Festival. Felipe Bustos Sierra rekonstruiert darin einen außergewöhnlichen Tag im Mai 2021. Als britische Einwanderungsbeamte in Glasgow zwei Männer festnehmen wollen, formiert sich Widerstand. Ein Aktivist legt sich unter den Wagen der Behörden, immer mehr Menschen kommen hinzu. Aus dem spontanen Protest wird eine große Solidaritätsbewegung. Am Ende kommen die beiden Männer frei. Der Film erhielt beim Sundance Film Festival einen Spezialpreis der Jury für zivilen Widerstand.

Im Rahmen des 9. Inncontro-Festivals finden auch Diskussionsveranstaltungen, Vorträge und Workshops statt.