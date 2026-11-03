27. Seniorenenquete des Landes Tirol

Im Rahmen der diesjährigen Seniorenenquete des Landes Tirol wird am Freitag, 13. November 2026, das Thema „Sicherheit im eigenen Haushalt“ beleuchtet und vielseitig diskutiert. Der Besuch ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten.

Das eigene Zuhause steht für Sicherheit, Geborgenheit und Selbstständigkeit – besonders für ältere Generationen. Gleichzeitig können mit zunehmendem Alter alltägliche Situationen schneller zu Gefahrenquellen werden, etwa durch eingeschränkte Mobilität, Sehfähigkeit oder Reaktionsgeschwindigkeit. Stürze, Stolperfallen oder Unachtsamkeiten im Haushalt zählen zu den häufigsten Unfallursachen. Um älteren Menschen ein möglichst langes und selbstständiges Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, ist es wichtig, den Haushalt frühzeitig sicher, altersgerecht und möglichst barrierefrei zu gestalten.

Martin Pfanner, Präventionsexperte am Kuratorium für Verkehrssicherheit. © Pfanner/KFV

Alltagsrisiken und Prävention

Genau diesen Themen nimmt sich die diesjährige Seniorenenquete des Landes Tirol an. BesucherInnen werden für potenzielle Gefahren im häuslichen Umfeld sensibilisiert und erfahren, wie mit kleinen Maßnahmen ein Mehr an Sicherheit geschaffen und Unfälle vermieden werden können. Ziel ist es, die Sicherheit und Selbstständigkeit älterer Menschen langfristig zu erhalten. Beim Fachvortrag mit Mag. Martin Pfanner, Präventionsexperte am Kuratorium für Verkehrssicherheit, wird aufgezeigt, was sicheres Bewegen im Alltag bedeutet. Im Mittelpunkt steht der eigene Haushalt als zentraler Bewegungsraum und die Frage, wie sichere Bewegung im Alltag ermöglicht werden kann.

Der Vortragende Mag. Martin Pfanner ist Präventionsexperte am Kuratorium für Verkehrssicherheit, das seit vielen Jahrzehnten Sport- und Freizeitsicherheitsforschung betreibt. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie räumliche Bedingungen, Alltagsverhalten und Prävention zusammenspielen. Sein Schwerpunkt liegt auf datenbasierten Analysen von Unfallrisiken sowie auf der Entwicklung evidenzbasierter Ansätze für sichere Lebens- und Bewegungsräume. Mit seiner Fachexpertise wird er wertvolle Einblicke in die Thematik bieten.

Sicherheit im eigenen Haushalt Freitag, 13. November 2026, 10 bis 13 Uhr, Messe Innsbruck Programm 10 Uhr: Begrüßung im Anschluss Fachvortrag Von Haus aus sicher? Warum ein sicheres Leben im Alter zu Hause beginnt. Mag. Martin Pfanner / Präventionsexperte am Kuratorium für Verkehrssicherheit 11 Uhr: Podiumsdiskussion Tiroler Beispiele Theresa Unterweger, BSc; Vertreterin Projekt „Standfest – sturzsicher wohnen!“, Rotes Kreuz Innsbruck DI Alfons Gruber, Vizepräsident Verein Sicheres Tirol Dir. Christian Switak, Geschäftsführer „we – Gemeinnützige Tiroler Wohnbau GmbH“ 12 Uhr: Generationengespräche 13 Uhr: Eröffnung SENaktiv Messe Moderation: Jasmin Neuner MA, BA

Tiroler Beispiele am Podium

ExpertInnen verschiedener Fachgebiete stellen ihren Tätigkeitsbereich vor, diskutieren gemeinsam über praktische Aspekte in Zusammenhang mit „Sicherheit im eigenen Haushalt“ und gehen dabei näher auf Erfahrungen im Umgang mit den Bedürfnissen von SeniorInnen ein.

Austausch unter Generationen

Im Anschluss an den Vortrag und die Diskussionsrunde finden die vom Infoeck der Generationen des Landes organisierten Generationengespräche statt. In kleinen Gruppen treffen Menschen unterschiedlicher Generationen aufeinander, um sich in Gesprächen kennenzulernen, Wissen auszutauschen und sich gemeinsam auf neue Perspektiven und Denkweisen einzulassen.

Jetzt anmelden!

Der Besuch ist kostenlos. Um Anmeldung bis 9. 11. 2026 inkl. Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer wird gebeten. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Klimabündnis Tirol als GREEN EVENT basic veranstaltet. BesucherInnen sind angehalten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln umweltfreundlich anzureisen. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei zugänglich. Personen mit besonderen Anliegen werden gebeten, sich vorab zu melden.