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In Altstadt angekommen
Zu breit für den Transport: Innsbrucker Christbaum mit stundenlanger Verspätung
Der Abtransport aus dem Wald gestaltet sich schwierig.
© Wolfgang Stärz
Von Michael Egger
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