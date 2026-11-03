Tiroler Grüne fordern Gratis-Öffis für Einheimische und Gäste

Die Grünen wollen Gratis-Öffis für alle und zudem das Öffi-Angebot in Tirol verdoppeln. Finanziert werden soll das Vorhaben nach Vorstellung der Oppositionspartei durch eine Erhöhung der Nächtigungsabgabe.

Die Tiroler Grünen haben am Dienstag einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr im gesamten Bundesland propagiert. Einheimische und Gäste sollten künftig sämtliche Busse und Bahnen gratis nutzen können, forderte Landessprecher und Klubobmann Gebi Mair. Finanziert werden solle das Vorhaben durch eine höhere Nächtigungsabgabe von zwei bis drei Euro pro Gast. Gleichzeitig könne mit dem Geld das Öffi-Angebot verdoppelt werden.

Mair: Rund 150 Millionen Euro jährlich

„Wir können in unserem Land freie Fahrt in allen Öffis schaffen, für Einheimische und Gäste“, zeigte sich Mair bei einer Pressekonferenz in Innsbruck überzeugt. Voraussetzung dafür sei ein entsprechendes Finanzierungsmodell. Der Grünen-Klubobmann bezifferte den zusätzlichen jährlichen Finanzbedarf mit rund 150 Millionen Euro „frischem Geld pro Jahr“. Die Ticketeinnahmen würden aktuell rund 135 Millionen Euro jährlich ausmachen, die restlichen 15 Millionen Euro müssten für Betrieb und Infrastruktur aufgebracht werden. Ziel sei es, die Zahl der regelmäßigen Öffi-Nutzer von derzeit rund 200.000 auf 400.000 zu verdoppeln. „Dann sind wir bei 50 Prozent der Bevölkerung, viel höher kommt man in städtischen Regionen schwer“, erklärte der Klubobmann.

Die notwendigen Mittel für die Reform sollten durch die Erhöhung der Nächtigungsabgabe aufgebracht werden. Bei rund 50 Millionen Gästenächtigungen im Jahr müsse diese um etwa zwei bis drei Euro erhöht werden, sagte Mair. Gäste würden im Gegenzug den öffentlichen Nahverkehr in ganz Tirol kostenlos nutzen können. Hier gab es auch Kritik in Richtung schwarz-roter Landesregierung: Die Koalition bzw. Tourismuslandesrat Mario Gerber (ÖVP) hätten 2022 eigentlich ein tirolweites Mobilitätsticket für Gäste versprochen, das Vorhaben aber 2024 „eingestampft“.

Grüne wollen Autoverkehr durch Gäste reduzieren

Die grüne Landtagsabgeordnete und Tourismussprecherin Petra Wohlfahrtstätter sah in dem Modell auch eine Möglichkeit, den Autoverkehr durch Urlaubsgäste zu verringern. Nach Zahlen der Tirol Werbung seien in der Saison 2023/24 lediglich sechs bis acht Prozent der Gäste mit der Bahn angereist, berichtete sie. Als Vorbild nannte Wohlfahrtstätter Salzburg, wo mit einer über die Nächtigungsabgabe finanzierten Gästemobilitätskarte bereits ein ähnliches Modell bestehe.

Mobilität ist auch eine soziale Frage Zeliha Arslan, Landtagsabgeordnete

Die soziale Komponente des Vorhabens hob unterdessen Landtagsabgeordnete Zeliha Arslan hervor. Rund 100.000 Menschen in Tirol seien armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Für einkommensschwache Haushalte stellten auch die Fahrtkosten eine finanzielle Belastung dar. „Mobilität ist auch eine soziale Frage“, betonte Arslan. Kostenlose öffentliche Verkehrsmittel könnten insbesondere Familien, Kindern und Jugendlichen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben erleichtern.