Auch aus Tirol kommende Züge betroffen: Fahrplanänderungen im Raum München

Fahrgäste auf der Strecke München Hauptbahnhof – Rosenheim – Salzburg / Kufstein sollten von Mittwoch, 11. November bis Freitagm 20. November mehr Zeit für ihre Zugfahrt einplanen. Durch Fahrbahnerneuerungen zwischen München Ost und München Hauptbahnhof können Züge ausfallen oder sich verspäten.