Gleisarbeiten Mitte November
Auch aus Tirol kommende Züge betroffen: Fahrplanänderungen im Raum München
Mögliche Verzögerungen und Ausfälle betreffen Fahrgäste der Strecke zwischen München und Kufstein.
Fahrgäste auf der Strecke München Hauptbahnhof – Rosenheim – Salzburg / Kufstein sollten von Mittwoch, 11. November bis Freitagm 20. November mehr Zeit für ihre Zugfahrt einplanen. Durch Fahrbahnerneuerungen zwischen München Ost und München Hauptbahnhof können Züge ausfallen oder sich verspäten.
Aktuelle Informationen zum Fahrplan kann man auf der Website www.brb.de abrufen. Zugverbindungen, die dort nicht aufscheinen, fahren ohne Abweichungen.
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