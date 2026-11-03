Skifahren am Gletscher
Schlange stehen für sieben Pisten: Wie Tausende Skifans den Stubaier Gletscher fluten
Schnee-Narrische müssen derzeit geduldig sein: Wer am Wochenende auf den Stubaier Gletscher fährt, muss sich auf Wartezeiten einstellen.
© Patrick Steiner Tiroler Tageszeitung
Um 3.30 Uhr aufgestanden für eine Gondel um 8 Uhr: Doch nicht nur Touristen zieht es auf den Gletscher, der sich neben den beschneiten Abfahrten mit braunem Geröll vom blauen Himmel abhebt. Auch viele Einheimische sind heiß auf die ersten Schwünge im Schnee.
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