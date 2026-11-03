Schlange stehen für sieben Pisten: Wie Tausende Skifans den Stubaier Gletscher fluten

Um 3.30 Uhr aufgestanden für eine Gondel um 8 Uhr: Doch nicht nur Touristen zieht es auf den Gletscher, der sich neben den beschneiten Abfahrten mit braunem Geröll vom blauen Himmel abhebt. Auch viele Einheimische sind heiß auf die ersten Schwünge im Schnee.