Abnehmen mit Spritze oder Tablette: Die unbequeme Wahrheit hinter dem Hype
Eine Pille, eine Spritze und die Kilos verschwinden. Klingt wie die Antwort auf ein jahrzehntelanges Problem. Aber ist dieser medizinische Durchbruch wirklich so revolutionär, wie er derzeit dargestellt wird? Wie gefährlich können die Nebenwirkungen sein? Und weshalb könnte die größte Gefahr der Abnehmspritze gar nicht in den Medikamenten selbst liegen, sondern in der Hoffnung auf einen schnellen Ausweg? Die Universitätsprofessorin für Endokrinologie und Diabetologie an der Medizinischen Universität Innsbruck, Susanne Kaser, klärt auf.
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Zur Person:
Susanne Kaser ist stellvertretende Klinikdirektorin der Universitätsklinik für Innere Medizin I sowie Universitätsprofessorin für Endokrinologie und Diabetologie. Darüber hinaus leitet sie das Erweiterungsstudium Klinische Ernährungs- und Präventivmedizin.
Ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen Diabetes mellitus, Insulinresistenz, Lipidstoffwechselstörungen, ernährungsmedizinische Fragestellungen sowie Fettlebererkrankungen.
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