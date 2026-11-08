Abnehmen mit Spritze oder Tablette: Die unbequeme Wahrheit hinter dem Hype

Eine Pille, eine Spritze und die Kilos verschwinden. Klingt wie die Antwort auf ein jahrzehntelanges Problem. Aber ist dieser medizinische Durchbruch wirklich so revolutionär, wie er derzeit dargestellt wird? Wie gefährlich können die Nebenwirkungen sein? Und weshalb könnte die größte Gefahr der Abnehmspritze gar nicht in den Medikamenten selbst liegen, sondern in der Hoffnung auf einen schnellen Ausweg? Die Universitätsprofessorin für Endokrinologie und Diabetologie an der Medizinischen Universität Innsbruck, Susanne Kaser, klärt auf.