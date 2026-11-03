Einstige Geschäftspartner
Benko trifft vor Gericht auf Baulöwe Haselsteiner: Darum geht es im Prozess
Aktenstudium im Hausarrest: René Benko kommt am Mittwoch gut vorbereitet mit Fußfessel zum Prozess. Seinen Schutz übernimmt diesmal die Exekutive.
© Liebl Daniel
Im dritten Prozess gegen René Benko trifft der einstige Immobilien-Tycoon auf den Baulöwen Hans Peter Haselsteiner. Laut Anklage soll dessen Stiftung von Benko um fünf Millionen Euro geschädigt worden sein. Die TT berichtet am Mittwoch im Live-Ticker.
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