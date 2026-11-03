Magische CL-Nacht für den LASK, Bayern feierten wichtigen Sieg bei Atletico

Der LASK ließ das nächste Ausrufezeichen in der Fußball-Königsklasse folgen. Barcelona, PSG und Bayern feierten Favoritensiege. Manchester United drehte ein 0:2 gegen die Roma in einen 3:2-Erfolg um.

Der LASK hat in der Champions League erneut angeschrieben. Mit dem klaren 4:0-Heimsieg gegen Slovan Bratislava fuhren die Oberösterreicher am Dienstag den zweiten Erfolg im vierten Spiel der Ligaphase ein. Kasper Jörgensen legte mit einem Doppelpack den Grundstein (19., 37.), Robert Ljubicic (44.) und Samuel Adeniran (48.) schossen einen Kantersieg heraus, der höher hätte ausfallen können. Nach dem Überraschungserfolg in Lissabon gelang dem LASK nun ein Favoritensieg.

Zur Halbzeit der Ligaphase hat Österreichs Fußball-Meister die Aufstiegsränge der Top 24 fest im Blick. Mit den drei Punkten wanderten erneut auch 2,1 Mio. Euro aufs Linzer Konto. Die nächste Runde führt die Mannschaft von Dietmar Kühbauer am 24. November nach Norwegen zu Bodö/Glimt, danach warten noch Partien gegen Fenerbahce (h), Real Madrid (a) und den FC Porto (h). Slovan fuhr erneut traurig aus Österreich heim. Schon Rapid (4:0/2018) und Sturm (4:1/2024) hatten in jüngerer Vergangenheit in Heimspielen ihre Freude mit dem slowakischen Serienmeister gehabt.