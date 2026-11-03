Demokraten führen bei US-Kongresswahl

Bei den Zwischenwahlen zum US-Kongress haben am Dienstagabend (Ortszeit) erste Trends auf einen Erdrutschsieg für die Demokraten hingedeutet. Teilergebnissen zufolge nahm die Oppositionspartei zwei republikanische Hochburgen im Staat Indiana ein, auch das Senatsrennen im benachbarten Kentucky war überraschend knapp. Bisher kontrollieren die Republikaner von Präsident Donald Trump sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat.

In Indiana führten Demokraten in zwei Wahlkreisen, die Trump vor zwei Jahren mit 65 bzw. 57 Prozent für sich entschieden hatte. Nach Auszählung von mehr als einem Drittel der Stimmen hatten die oppositionellen Herausforderer dort einen Vorsprung von 55 bzw. 60 Prozent der Stimmen. Bei der Senatswahl in Kentucky lieferte sich der favorisierte Republikaner Andy Barr ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Demokraten Charles Booker. Kentucky galt im Vorfeld der Wahl als sichere Bank für die Republikaner.

Aussagekräftige Ergebnisse dürfte es am späten Dienstagabend geben. Wann dann die Mehrheitsverhältnisse in den beiden Parlamentskammern feststehen, ist unklar. Laut dem US-Fernsehsender CNN führten die Demokraten in 17 Wahlkreisen, die bisher republikanisch waren. Schon ein Zugewinn von drei Sitzen würde der Oppositionspartei reichen, um die Mehrheit in der größeren Parlamentskammer zu erlangen.

Zur Abstimmung stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat. Die Wahl-Website Decision Desk HQ sagte den Demokraten am Vorabend der Abstimmung eine deutliche Mehrheit von 241 zu 194 Mandaten in der größeren Parlamentskammer sowie eine Mehrheit von 52 zu 48 Stimmen in der kleineren voraus.

Im Senat richtet sich der Blick unter anderem auf die traditionellen Republikaner-Hochburgen Texas und Kansas, wo die demokratischen Kandidaten James Talarico und Adam Hamilton ihren republikanischen Gegnern erstmals seit Jahrzehnten hart umkämpfte Senatssitze entreißen könnten. In Michigan könnte der Demokrat Abdul El-Sayed der erste muslimische Senator der US-Geschichte werden.

US-Präsident Trump zeigte sich am Tag der US-Parlamentswahlen erneut siegessicher. "Ich glaube, dass die Ergebnisse besser sein werden, als man denkt", sagte Trump dem Sender Fox News. Er war überzeugt, dass seine Republikaner ihre Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat behaupten werden.

Trump hat mit desaströsen Beliebtheitswerten zu kämpfen. Viele seiner Wähler hat er mit dem Iran-Krieg und den hohen Benzinpreisen vor den Kopf gestoßen. Laut des Preisvergleichsdienst GasBuddy waren die Kraftstoffpreise am Dienstag so hoch wie noch nie an einem Wahltag. Demnach kostete Benzin 0,97 Euro pro Liter (4,12 Dollar je Gallone) und Diesel 1,48 Euro pro Liter (6,28 Dollar je Gallone).

Das Justizministerium setzte nach eigenen Angaben erstmals in allen 50 Bundesstaaten Wahlbeobachter ein. Dies sei der größte Beobachtungseinsatz am Wahltag in der Geschichte der Behörde. Als Wahlbeobachter seien rund 1.000 Menschen im Einsatz. Der Einsatz von Wahlbeobachtern durch das Justizministerium ist in den USA aber umstritten. So hatte eine Bürgerrechtsorganisation versucht, den Einsatz gerichtlich stoppen zu lassen. Befürchtet wurde eine abschreckende Wirkung durch die Präsenz der Behörde. Die Trump-Regierung hatte erstmals keine internationalen Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zugelassen, womit sie sich in eine Reihe mit Diktaturen wie Russland oder Belarus stellte.

In einigen US-Bundesstaaten sorgten Sturm und Regen für erschwerte Bedingungen bei den Wahlen. In Florida wurden wegen der Gefahr von Überschwemmungen 19 Wahllokale kurzfristig an andere Orte verlegt. Über den Bundesstaaten in der Mitte des Landes breitete sich Regen aus, betroffen waren unter anderem Iowa, Kansas und Texas, in denen wichtige Wahlentscheidungen anstehen. Der Vorhersage zufolge sollen sich die Schauer im Laufe des Nachmittags (Ortszeit) weiter nach Norden und Osten ausbreiten und Teile von Illinois, Minnesota, Wisconsin sowie die obere Halbinsel von Michigan erreichen.

In mehreren Bundesstaaten gab es Probleme bei der Wahldurchführung gegeben. Landkreise in North Carolina und Pennsylvania verlängerten nach Startschwierigkeiten die Öffnungszeiten der Wahllokale, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. In vier Landkreisen in North Carolina wurden laut dem Sender ABC technische Probleme gemeldet. In einer Mitteilung des Chester County in Pennsylvania war etwa die Rede von Problemen bei der Einrichtung der Wahlmaschinen, was die Öffnung der Wahllokale kurzzeitig verzögert habe.

In einem Landkreis im Bundesstaat New York fielen Wahlgeräte aus. Die Wahlbehörde des Landkreises Westchester teilte mit, sie sei sich "eines Problems mit Stimmzetteln auf Papier bewusst, das verhindert, dass Wahlgeräte an Wahllokalen im gesamten Landkreis Stimmzettel annehmen". Die Wahlbehörde betonte zugleich, die Stimmzettel würden stattdessen in Notfalltaschen gelegt und ausgezählt werden. 250.000 Stimmzettel könnten betroffen sein. Im Bezirk findet einer der landesweit härtesten Kämpfe um einen Abgeordnetensitz statt. Der republikanische Amtsinhaber Mike Lawler hofft, sich gegen seine demokratische Herausfordering Cait Conley zu behaupten.

Die US-Einwanderungsbehörde ICE veröffentlichte mehrere Mitteilungen über Festnahmen wegen angeblichen Wahlbetrugs. Die Vorwürfe betreffen laut den Posts auf der Plattform X teilweise Jahre zurückliegende Wahlen. Auch ob ICE-Beamte an Wahllokalen tätig wurden, war zunächst nicht bekannt.

Die Behörde postete etwa Bilder, die eine Finnin, eine Frau von den Philippinen und einen Kanadier zeigen sollen, die bei unterschiedlichen US-Wahlen abgestimmt, aber kein Wahlrecht in den USA hätten. Im Vorfeld der Wahl hatten Bürgerrechtsorganisationen vor einer möglichen Einschüchterung von Wählern durch ICE gewarnt.

Millionen von US-Bürgerinnen und Bürgern setzten schon vor dem Wahltag ihr Kreuz. Bis kurz vor der Eröffnung der ersten Wahllokale in Vermont zählte das Election Lab der University of Florida knapp 58,7 Millionen vorgezogene Stimmabgaben. Dabei nutzten die Amerikaner die Briefwahl oder wählten vorzeitig.