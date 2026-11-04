Meinl-Reisinger besucht "wichtigen EU-Partner" Kanada

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger reist am Donnerstag nach Kanada, wo sie am Freitag in der Hauptstadt Ottawa auch ihre Amtskollegin Anita Anand und Transportminister Steven MacKinnon treffen wird. Im Zentrum stehen laut Außenministerium "die Partnerschaft zwischen Kanada und der EU für mehr Sicherheit und mehr Wohlstand, die Kooperation in multilateralen Fragen und bei der Verteidigung der internationalen Ordnung sowie die bilateralen und wirtschaftlichen Beziehungen".

"In einer Welt, die sich geopolitisch neu sortiert, wird Kanada für Europa immer wichtiger", hieß es im Vorfeld der Reise seitens des Außenministeriums (BMEIA). Kanada hat sich in den vergangenen Monaten zunehmend von den USA abgewandt und der EU angenähert. Hintergrund der Entfremdung sind die Verhängung aggressiver Strafzölle, geopolitische Provokationen und Eingriffe in die wirtschaftliche Souveränität durch US-Präsident Donald Trump.

Bei einem zweitägigen Gipfel im kanadischen Montreal schmiedeten die Europäische Union und Kanada in der Vorwoche eine "Allianz für die Zukunft". Beide Seiten brachten zahlreiche neue Projekte auf den Weg. Sie sollen etwa die Abhängigkeit von Großmächten wie China und den USA bei Künstlicher Intelligenz (KI) und kritischen Rohstoffen reduzieren.

Die Außenministerin, die Sonntag früh nach Wien zurückkehren wird, unterstütze die angestrebte Vertiefung der Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und Kanada ausdrücklich, wird seitens des BMEIA betont. "Mit dem Handelsabkommen CETA wurde ein Rahmen für den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen geschaffen, von dem auch österreichische Unternehmen profitieren können, die in Kanada in den Bereichen Infrastruktur, grüne Energien und Zukunftstechnologien bereits stark vertreten sind."

In Ottawa besucht die Außenministerin das Wasserkraftwerk Chaudière Falls der österreichischen Firma Andritz, das 20.000 Haushalte mit Strom versorgt. Auch bei Verteidigung, Energieversorgung und kritischen Abhängigkeiten wollen beide Seiten künftig stärker zusammenarbeiten.

Im Zuge der politischen Gespräche sollen daher "Bereiche für eine vertiefte wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit sowie multilaterale Kooperationsmöglichkeiten" erörtert werden, zumal Österreich in der Periode 2027/28 einen nichtständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat einnehmen wird. Das nordamerikanische Land teile "unsere Werte und Interessen", hieß es weiters seitens des BMEIA.

"Deshalb soll die Zusammenarbeit mit der EU sicherheitspolitisch wie wirtschaftlich weiter wachsen." Für Österreich gehe es dabei um sehr konkrete Dinge, etwa um neue Märkte für heimische Betriebe, stabile Lieferketten und "einen verlässlichen Verbündeten für unsere Sicherheit".

Meinl-Reisinger wird auch eine Keynote an der Norman Paterson School of International Politics an der Carleton University in Ottawa halten und sich mit Studierenden austauschen. Die Universität lädt regelmäßig internationale Politikerinnen und Politiker zum Austausch, im Vorjahr etwa den finnischen Präsidenten Alexander Stubb.

Österreich und Kanada arbeiten eng in internationalen Organisationen zusammen und teilen grundsätzliche Ansichten in Bereichen wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Klimaschutz. Die diplomatischen Beziehungen gehen im Grunde über erste honorarkonsularische Vertretungen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Aufgrund der stark ansteigenden Migration aus der Habsburgermonarchie wurde von der Monarchie Österreich-Ungarn 1902 in Montreal ein von Berufsdiplomaten geführtes reguläres Konsulat eröffnet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 1952 formelle diplomatische Beziehungen aufgenommen. 1958 folgte die Eröffnung einer österreichischen Botschaft in Ottawa. Bereits zwei Jahre zuvor hatte Kanada in Wien eine Vertretung etabliert.