Trump: Werde Wahlergebnisse anerkennen

Die Demokraten haben bei den Zwischenwahlen zum US-Kongress eine Mehrheit im Repräsentantenhaus erobert. US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben das Ergebnis der Zwischenwahlen akzeptieren. "Wir werden mit den Demokraten zusammenarbeiten und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen", sagte Trump in einem Interview der Zeitung "New York Times". "Wir werden uns wahrscheinlich einigen", erklärte er weiter.