Erdrutschsieg bei US-Wahlen: Demokraten erobern Mehrheit in beiden Kammern

Im US-Kongress werden ab Jänner die Demokraten das Sagen haben. Die Oppositionspartei hat bei der Zwischenwahl am Dienstag eine Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat erobert, berichteten US-Medien am späten Abend. Für die Republikaner und US-Präsident Donald Trump zeichnet sich eine schwere politische Niederlage ab.

Eine massive Denkzettelwahl gegen US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag eine komplette Veränderung der Mehrheitsverhältnisse im US-Kongress gebracht. Wie mehrere Fernsehsender am späten Dienstagabend (Ortszeit) berichteten, eroberten die oppositionellen Demokraten bei der Zwischenwahl die Mehrheit in beiden Parlamentskammern. Sie konnten dabei auch traditionelle republikanische Hochburgen wie etwa Texas einnehmen.

Zur Abstimmung stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat. Das genaue Ausmaß des Sieges war unklar, doch könnten die Demokraten künftig 250 Abgeordnete und 55 Senatoren stellen. Nach einem Zwischenergebnis des Fernsehsenders CNN stand es im Repräsentantenhaus 206 zu 122 und im Senat 53 zu 41. Der neue Kongress wird im Jänner zusammentreten.

Künftiger Parlamentspräsident sagt Trump den Kampf an

Der künftige starke Mann der Demokraten und wahrscheinliche Parlamentspräsident Hakeem Jeffries sagte der Trump-Regierung umgehend den Kampf an. „Wir werden diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die diesem Land beispiellose Korruption zugefügt haben“, sagte Jeffries am Dienstag vor Anhängern. „Das amerikanische Volk hat gesprochen und deutlich gemacht, dass es genug vom Extremismus und genug von der Korruption hat.“ Die US-Bürger wollten einen Kongress, „der sich für das amerikanische Volk einsetzt“, fügte er hinzu. „Und genau das werden die Demokraten im Repräsentantenhaus tun.“

Voraussichtlich der kommende Parlamentspräsident: Der Demokrat Hakeem Jeffries © IMAGO/Tom Williams

Spektakulärer Wahlsieg der Demokraten in Texas

Der größte Preis des Abends war Texas: Nach mehr als drei Jahrzehnten ungebrochener republikanischer Herrschaft setzte sich im zweitgrößten US-Staat der Demokrat James Talarico gegen den Trump-Kandidaten Ken Paxton durch. Auch bei der Gouverneurswahl setzte es eine Schlappe: Die Demokratin Gina Hinojosa fegte Amtsinhaber Greg Abbott aus dem Amt.

Der Demokrat James Talarico wird künftig den US-Bundestatt Texas vertreten. © RONALDO SCHEMIDT

In North Carolina entschied der Demokrat Roy Cooper die Wahl für sich, meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen. Der 69-jährige ehemalige Gouverneur setzte sich mit 60 Prozent gegen den von Präsident Donald Trump unterstützten Republikaner Michael Whatley durch. Cooper löst den republikanischen Senator Thom Tillis ab, der nach einem Zerwürfnis mit Trump seinen Rückzug angekündigt hatte.

Überraschend konnten die Demokraten auch den Sitz der Republikanerin Darline Graham in South Carolina erobern. Die Schwester des legendären verstorbenen Senators Lindsey Graham hatte eigentlich als gesetzt gegolten, musste sich aber der Demokratin Annie Andrews geschlagen geben, wie mehrere US-Medien berichteten. Andrews ist die erste Demokratin seit 28 Jahren, die in South Carolina einen Senatssitz erobert. Weder Demokraten noch Republikaner hatten dort bis vor wenigen Wochen mit einem offenen Rennen gerechnet.

Blaue Welle fegt dienstälteste Republikanerin aus Senat Die Denkzettelwahl gegen US-Präsident Donald Trump hat auch die dienstälteste republikanische Senatorin das Amt gekostet. Susan Collins musste sich bei der Senatswahl im Ostküstenstaat Maine am Dienstag dem Demokraten Troy Jackson geschlagen geben, berichteten mehrere US-Medien. Collins saß seit 1997 im Senat, in dem das Dienstalter von besonderer Bedeutung ist. Nur vier Senatoren – zwei Republikaner, ein Demokrat und eine Demokratin – sitzen länger in der Parlamentskammer als Collins, die dem gemäßigten Flügel der Regierungspartei angehört. So zählte sie auch zu jener Minderheit republikanischer Senatorinnen und Senatoren, die nach dem Sturm aufs Kapitol im Jahr 2021 für die Amtsenthebung Trumps stimmten.

In Ohio besiegte der demokratische Herausforderer Sherrod Brown den republikanischen Senator Jon Husted. Auch dies galt als Denkzettel für Präsident Donald Trump, hatte den dortigen Sitz doch sein Vize JD Vance innegehabt. Einen historischen Erfolg fuhren die Demokraten auch in Kansas ein. Im bisher tiefroten Staat wurde der Geistliche Adam Hamilton zum ersten demokratischen Senator seit neun Jahrzehnten gewählt. Den entscheidenden 51. Sitz des Abends brachte Josh Turek, der den bisher republikanischen Senatssitz in Iowa eroberte.

Im US-Bundesstaat Georgia konnte sich Jon Ossoff mit über 60 Prozent der Stimmen zum Sieger küren. © ERIK S. LESSER

Mehrere demokratische Senatoren konnten ihre Sitze mit teils großen Mehrheiten verteidigen. Als einer der ersten wurde im Südstaat Georgia Jon Ossoff zum Sieger erklärt. Mit einer satten Mehrheit von 60 Prozent ausgestattet, gilt er nun als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten in zwei Jahren. Mit Spannung wurden auch die Ergebnisse aus Michigan erwartet. Dort lag bei erst einem Drittel ausgezählter Stimmen der Demokrat Abdul El-Sayed voran. Er könnte der erste muslimische Senator der US-Geschichte werden.

Trump: Werde Wahl anerkennen Die Demokraten haben bei den Zwischenwahlen zum US-Kongress einen Erdrutschsieg gefeiert. Das Wahlergebnis will US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben akzeptieren. „Wir werden mit den Demokraten zusammenarbeiten und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen“, sagte Trump gegenüber der Zeitung New York Times am späten Dienstagabend (Ortszeit). Er könne mit den Demokraten „in vielen Punkten“ zusammenarbeiten, darunter auch Einwanderung. „Die Demokraten haben gute Arbeit geleistet“, räumte der US-Präsident ein. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Zugleich schlug er weniger versöhnliche Töne an: „Die Demokraten werden verrückte Vorschläge einbringen und ich werde mein Veto einlegen.“

Republikaner könnten Florida nur mit Mühe halten

Quer durch das Land brachten demokratische Herausforderer republikanische Hochburgen ins Wanken oder schienen sie einzunehmen. In Trumps Heimatstaat Florida konnte sich Amtsinhaberin Ashley Moody nur mit knappem Vorsprung durchsetzen. Moody hatte im Vorjahr den Senatssitz von Marco Rubio übernommen, als dieser als Außenminister nach Washington gewechselt war. Im traditionellen Swing State New Hampshire konnte sich der demokratische Neuling Chris Pappas gegen den starken Ex-Senator John Sununu durchsetzen und wird nun der erste bekennende schwule US-Senator.

Mehrere demokratische Senatoren konnten ihre Sitze mit teils großen Mehrheiten verteidigen. Als einer der ersten wurde im Südstaat Georgia Jon Ossoff zum Sieger erklärt. Mit einer satten Mehrheit von 60 Prozent ausgestattet, gilt er nun als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten in zwei Jahren. Die Oppositionspartei stand bei 46 Senatoren, die Regierungspartei hatte 36 auf ihrem Konto.

Trump gab sich siegessicher

US-Präsident Trump zeigte sich am Tag der US-Parlamentswahlen erneut siegessicher. „Ich glaube, dass die Ergebnisse besser sein werden, als man denkt“, sagte Trump dem Sender Fox News. Er war überzeugt, dass seine Republikaner ihre Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat behaupten werden.

Trump hat mit desaströsen Beliebtheitswerten zu kämpfen. Viele seiner Wähler hat er mit dem Iran-Krieg und den hohen Benzinpreisen vor den Kopf gestoßen. Laut des Preisvergleichsdiensts GasBuddy waren die Kraftstoffpreise am Dienstag so hoch wie noch nie an einem Wahltag. Demnach kostete Benzin 0,97 Euro pro Liter (4,12 Dollar je Gallone) und Diesel 1,48 Euro pro Liter (6,28 Dollar je Gallone). Schon kurz nach der Wahl schob Trump aber jede Verantwortung von sich. „Ich stand nicht auf dem Wahlzetteln,“ so der US-Präsident auf Truth Social.

Hälfte der Wähler wollten Trump einen Denkzettel verpassen

Eine von mehreren US-Medien veröffentlichte Nachwahlbefragung zeigte deutlich, wie groß der Unmut der Wählerinnen und Wähler war. Die Hälfte der Wähler sieht die Abstimmung als Gelegenheit, Trump einen Denkzettel zu verpassen. Drei Viertel zeigten sich angesichts der Entwicklung des Landes „wütend“ oder „unzufrieden“. 70 Prozent der Befragten wünschen sich zudem, dass der Kongress den Präsidenten stärker kontrolliert. Dies ergaben die Erhebungen des Instituts SSRS im Auftrag eines Konsortiums von US-Medien, zu dem große Fernsehsender und die Nachrichtenagentur AP gehören.

75 Prozent der Befragten äußerten die Ansicht, dass sich die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten in einem schlechten Zustand befinde. Davon stimmten 38 Prozent sogar der Aussage zu, dass sie „wütend“ seien. 65 Prozent sind laut NBC News der Ansicht, dass Trumps Politik die Situation verschlechtert habe. Für etwa die Hälfte der Wähler spielte demnach die Frage der Lebenshaltungskosten eine große Rolle bei der Wahlentscheidung.

Technische Probleme in mehreren Staaten

In mehreren Bundesstaaten gab es Probleme bei der Wahldurchführung. Landkreise in North Carolina und Pennsylvania verlängerten nach Startschwierigkeiten die Öffnungszeiten der Wahllokale, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. In vier Landkreisen in North Carolina wurden laut dem Sender ABC technische Probleme gemeldet. In einer Mitteilung des Chester County in Pennsylvania war etwa die Rede von Problemen bei der Einrichtung der Wahlmaschinen, was die Öffnung der Wahllokale kurzzeitig verzögert habe.

Gouverneurswahlen und Volksabstimmungen

Neu gewählt werden am Dienstag auch die Gouverneure in 36 Bundesstaaten. Besondere Aufmerksamkeit gibt es in Ohio, wo die Demokratin Amy Acton den früheren republikanischen Präsidentschaftskandidaten Vivek Ramaswamy besiegte, sowie in Georgia. Dort wurde die Demokratin Keisha Lance Bottoms als erste Afroamerikanerin zur Gouverneurin gewählt. In Kalifornien gewann der Demokrat Xavier Becerra. Der Sohn mexikanischer Einwanderer folgt auf Gavin Newsom, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren durfte und als möglicher Präsidentschaftskandidat gehandelt wird.

Zudem finden in einzelnen Bundesstaaten zahlreiche Volksabstimmungen statt. In Kalifornien wurde zudem über eine Reichensteuer abgestimmt, in Idaho und drei weiteren Bundesstaaten entscheiden die Bürgerinne und Bürger über Abtreibungsregeln.

Mehr Macht für die Demokraten

Die Demokraten bekommen durch die Mehrheit im Senat mehr Macht. Dort können sie jetzt zum Beispiel Personalvorschläge Trumps zu Toppositionen abschmettern. Zwar hatte der Präsident schon in der ersten Hälfte seiner Amtszeit viel mit Erlassen am Parlament vorbeiregiert. Trotzdem muss er jetzt mit erheblichem Widerstand aus beiden Häusern des Kongresses leben.

In der ersten Hälfte seiner zweiten Amtszeit fiel das Parlament als Kontrollinstanz weitgehend aus. Mit den Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat können die Demokraten ab Januar, wenn das neu gewählte Parlament erstmals zusammentritt, weitreichende Untersuchungen gegen den Präsidenten einleiten.

Die Demokraten haben schon länger zahlreiche Themen im Visier: die geschäftlichen Aktivitäten der Familie Trumps etwa, das teils tödliche Vorgehen von Beamten im Zuge der Razzien gegen Migranten oder Trumps umstrittene Renovierungs- und Bauprojekte in der Hauptstadt Washington.

Die Demokraten können künftig zudem bei Gesetzesvorhaben den Ton angeben - Trump hat allerdings ein Vetorecht. Die Ergebnisse von Untersuchungen im US-Kongress könnten im äußersten Fall die Grundlage für ein weiteres Amtsenthebungsverfahren («Impeachment») gegen Trump bilden. (APA, TT.com)