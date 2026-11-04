Projekt heute im Bundestag
Bayern vollzieht jetzt Kehrtwende beim Brenner-Zulauf
Geht alles nach Plan, dann soll bis 2043 die Neubaustrecke in Bayern als Brenner-Nordzulauf errichtet werden. Eine Modernisierung der Bestandsstrecke bezeichnet die bayerische Regierung als nicht zielführend.
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Europas Schienen-Nadelöhr beschäftigt heute zwei Parlamente. Bayern macht jetzt Druck für Finanzierung und Bau des Brenner-Nordzulaufs, Verkehrsausschuss in Berlin berät erstmals inhaltlich über die Trasse.
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