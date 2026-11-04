7,5-Tonnen-Fichte steht
„So schwierig wie noch nie“: Christbaum-Transport durch Innsbruck wurde zur Nervenprobe
Ein Kraftakt: Der Christbaum kam gegen 15.45 Uhr vor dem Goldenen Dachl an.
© Patrick Steiner / Tiroler Tageszeitung
20 Meter hoch, 66 Jahre alt und 7,5 Tonnen schwer: Der heurige Innsbrucker Christbaum ist ein echtes Schwergewicht. Sein Transport aus Arzl wurde selbst für erfahrene Profis zur Nervenprobe. Mit fast vier Stunden Verspätung erreichte die Fichte das Goldene Dachl.
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