Auch Hunde im Einsatz
Die Spur verliert sich in Seefeld: Polizei nimmt Suche nach junger Frau wieder auf
Carolin Schmidt ist etwa 175 cm groß und schlank. Die 25-jährige Deutsche ist eine erfahrene Bergsteigerin.
© Polizei Seefeld
Die 25-jährige Carolin Schmidt aus Südhessen wird seit Anfang September vermisst. Die umfangreiche alpine Suche nach der leidenschaftlichen und erfahrenen Bergsteigerin blieb bisher erfolglos. In den nächsten Tagen wird die Tiroler Alpinpolizei erneut besonders den Bereich des Gaistals durchforsten.