Die Spur verliert sich in Seefeld: Polizei nimmt Suche nach junger Frau wieder auf

Die 25-jährige Carolin Schmidt aus Südhessen wird seit Anfang September vermisst. Die umfangreiche alpine Suche nach der leidenschaftlichen und erfahrenen Bergsteigerin blieb bisher erfolglos. In den nächsten Tagen wird die Tiroler Alpinpolizei erneut besonders den Bereich des Gaistals durchforsten.