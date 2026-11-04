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Kommentar
Diese Rechnung geht sich nicht aus
Kommentarvon Serdar Sahin
Menschen sollen länger arbeiten, um die Lücken am Arbeitsmarkt zu füllen. Viel zu oft werden ältere Menschen ausgegrenzt. Die Politik muss eine Lösung finden, die Uhr tickt.
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