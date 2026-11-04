EU gibt grünes Licht: Media Markt wird chinesisch
Die Europäische Kommission hat die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler Media Markt Saturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com mit Bedingungen genehmigt.
JD.com, mit einem Jahresumsatz von knapp 159 Milliarden US-Dollar einer der weltweit größten Handelskonzerne, darf Europas größten Elektronikhändler Media Markt Saturn unter Auflagen übernehmen. Das gab die Europäische Kommission bekannt. JD.com und die übernommene deutsche Media-Markt-Mutter Ceconomy teilten in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit, dass damit alle Angebotsbedingungen erfüllt seien, und kündigten den Vollzug der Transaktion für die kommenden Tage an. Das Angebot des chinesischen Onlinehändlers bewertet Ceconomy mit rund 2,2 Milliarden Euro.
Quersubventionierung verhindern
Die Auflagen sollen verhindern, dass chinesische Subventionen den Markt verzerren. Die Brüsseler Behörde hatte festgestellt, dass JD.com von China Subventionen in Form von Vorzugsfinanzierungen, Steuervergünstigungen und Zuschüssen bekommen hatte. Daher sah man das Risiko, dass solche Subventionen auch der Media-Markt-Mutter Ceconomy zur Verfügung gestellt werden und die Konkurrenz durch eine aggressive Preispolitik unter Druck setzen könnten.
Sämtliche konzerninternen Transaktionen zwischen JD.com und Ceconomy müssen daher zu marktüblichen Bedingungen erfolgen, insbesondere Finanzierungen, so die EU-Kommission. Das soll eine Quersubventionierung verhindern. Die Unternehmen hatten die Verpflichtungszusagen angesichts der wettbewerbsrechtlichen Prüfung vorgeschlagen und sind daran nun zehn Jahre gebunden.
Über 600.000 Mitarbeiter
Die JD.com-Gruppe hat etwa 570.000 Beschäftigte und ist unter anderem auch in den Bereichen Technologie, Logistik und Gesundheit tätig. Ceconomy wiederum ist in mehr als 1000 Märkten in elf europäischen Ländern aktiv. Im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr machte das Handelsunternehmen einen Umsatz von 24 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 27 Prozent auf 515 Millionen Euro. Weltweit beschäftigte der Konzern im Jahr 2024 rund 50.000 Menschen. Mit der Übernahme von Ceconomy kommt die JD.com-Gruppe somit auf mehr als 600.000 Beschäftigte. (APA/dpa-AFX)
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