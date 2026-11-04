EU gibt grünes Licht: Media Markt wird chinesisch

Die Europäische Kommission hat die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler Media Markt Saturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com mit Bedingungen genehmigt.

JD.com, mit einem Jahresumsatz von knapp 159 Milliarden US-Dollar einer der weltweit größten Handelskonzerne, darf Europas größten Elektronikhändler Media Markt Saturn unter Auflagen übernehmen. Das gab die Europäische Kommission bekannt. JD.com und die übernommene deutsche Media-Markt-Mutter Ceconomy teilten in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit, dass damit alle Angebotsbedingungen erfüllt seien, und kündigten den Vollzug der Transaktion für die kommenden Tage an. Das Angebot des chinesischen Onlinehändlers bewertet Ceconomy mit rund 2,2 Milliarden Euro.

Quersubventionierung verhindern

Die Auflagen sollen verhindern, dass chinesische Subventionen den Markt verzerren. Die Brüsseler Behörde hatte festgestellt, dass JD.com von China Subventionen in Form von Vorzugsfinanzierungen, Steuervergünstigungen und Zuschüssen bekommen hatte. Daher sah man das Risiko, dass solche Subventionen auch der Media-Markt-Mutter Ceconomy zur Verfügung gestellt werden und die Konkurrenz durch eine aggressive Preispolitik unter Druck setzen könnten.

Sämtliche konzerninternen Transaktionen zwischen JD.com und Ceconomy müssen daher zu marktüblichen Bedingungen erfolgen, insbesondere Finanzierungen, so die EU-Kommission. Das soll eine Quersubventionierung verhindern. Die Unternehmen hatten die Verpflichtungszusagen angesichts der wettbewerbsrechtlichen Prüfung vorgeschlagen und sind daran nun zehn Jahre gebunden.

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