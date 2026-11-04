Papst Leo reist nach Krebs-OP in seine zweite Heimat Südamerika

Der gesundheitlich angeschlagene Papst bricht am Freitag zu einer zweiwöchigen Südamerika-Reise auf. Dabei besucht er auch die peruanische Stadt Chiclayo, in der er knapp acht Jahre lang Bischof war.

Der nach einer überstandenen Krebs-Operation gesundheitlich angeschlagene Leo XIV. bricht kommenden Freitag zu seiner bisher längsten Auslandsreise als Papst auf. Eine Reise zu seinen Wurzeln in Südamerika. „Ich freue mich auf die Rückkehr auf den Kontinent, auf dem ich so viele Momente meines Lebens erlebt habe“, erklärte er im Vorfeld. In Peru hatte der US-Amerikaner – geboren unter dem Namen Robert Francis Prevost in Chicago – über 20 Jahre lang gearbeitet.

Sorgen nach überstandener Operation

Durch die Krebs-Operation Mitte Oktober geht es bei dieser Reise mehr um Gesundheit und weniger um Politik. Der überraschende Eingriff vom 13. Oktober, bei dem etwa 20 Prozent des Lungengewebes mitsamt einem Tumor entfernt wurden, hat tiefe Besorgnis ausgelöst. Doch der Vatikan hält am Reiseplan fest. Die behandelnden Ärzte gaben grünes Licht.

In Peru, der letzten Station seiner Reise, war Leo als Missionar und in der Folge als Bischof von Chiclayo, einer Großstadt im Norden des Landes, tätig. Dort wird er zweimal übernachten. Als Missionar kritisierte er den damaligen Präsidenten Alberto Fujimori, Vater der heutigen Präsidentin, wegen dessen brutalen Vorgehens im Bürgerkrieg gegen die Terrorgruppe „Leuchtender Pfad“. Deshalb wird mit Spannung erwartet, was Leo nun zum Thema Versöhnung und Menschenrechte sagen wird.

Treffen mit Trump-Vertrauten

Die vorige Station in Argentinien wird aus politischer Sicht keineswegs leichter. Mit dem Staatschef Milei, der mit Trump noch vertrauter ist als Fujimori, verbindet ihn herzlich wenig. Dass Leo dennoch nach Buenos Aires kommt, hat auch damit zu tun, dass sein Vorgänger Franziskus aus Argentinien stammte und Erzbischof von Buenos Aires war, als Papst aber nie mehr zurückkehrte.